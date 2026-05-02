Ölüm Vadisi’nde 320 kiloluk dev kayalar kendi kendine yürüyor! Gizemin ardındaki gerçek ağızları açık bıraktı
ABD’deki Ölüm Vadisi’nde bulunan ve arkalarında yüzlerce metrelik izler bırakarak "yürüyen" 320 kiloluk dev kayaların gizemi, on yıllık bir takibin ardından bilim insanları tarafından çözüldü. Sanılanın aksine uzaylılar veya manyetik alanlar değil; nadir görülen sığ su birikintisi, gece donması ve hafif rüzgarın yarattığı "ince buz levhası" etkisinin taşları milimetrik hızlarla sürüklediği ortaya çıktı. Paleobiyolog Richard Norris ve ekibinin GPS cihazlarıyla kanıtladığı bu doğa olayı, fiziğin en zarif oyunlarından birinin ıssız bir göl yatağında nasıl bir fenomene dönüştüğünü kanıtladı.