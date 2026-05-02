Arda Güler İspanya’da tarih yazıyor
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Arda Güler, Eflatun-beyazlılarda nisan ayının en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Arda Güler sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
21 yaşındaki futbolcunun tedavi süreci devam ediyor. Arda Güler'in A Milli Takım'ın FIFA 2026 Dünya Kupası kadrosunda olması bekleniyor.
Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ve attığı jeneriklik gollerle adından söz ettiren Arda Güler, İspanya'da bir ödüle daha layık görüldü.
Milli futbolcu oylamada Vinicius Junior, Fede Valverde, Jude Bellingham ve Antonio Rüdiger gibi isimleri geride bıraktı.
Arda Güler nisan ayı içerisinde Real Madrid formasıyla La Liga'da Mallorca, Girona ve Alaves'e karşı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Bayern Münih'e karşı çeyrek finalde 2 kez forma giydi. Yıldız oyuncu söz konusu maçlarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 50 karşılaşmada 6 gol, 14 asistlik performans sergiledi.
