  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Planlarda milim sapma yok! Gök Vatan’ın yeni fatihi KAAN’ın gücüne güç katacak imza atılıyor Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! İşte 2026'da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler Türkiye’nin en zengin 100 ismi bu şehirlerden çıktı! İşte il il dağılım 3I/ATLAS Güneş Sistemi’nden geçti! Galaksinin kadim ziyaretçisi... Çok eski bir zamandan gelmiş Kayışı hepten koparan Trump, gözünü şimdi de o ülkeye dikti! “Yeni bölüm” dedi, hedefi açıkladı 'Çocuklarıma kuruş yok' demişti: İbrahim Tatlıses'ten yeni hamle! Ankara’dan sızdı... Emekli zam bekliyordu ama, “Maalesef” diyerek kahreden haberi verdi Guinness rekorlar kitabına girmişti: En çok dilen bilen insan tartışma konusu oldu!
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Kilogram fiyatı sevindirdi! Mersin'de kayısı hasadı başladı
IHA Giriş Tarihi:

Mersin'in Mut ilçesinde tescilli sofralık kayısıda hasat başlarken, bu yıl 300 bin ton rekolte beklendiği, yaklaşık 3'te birinin ise ihracat edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

#1
Türkiye'de sofralık kayısı üretiminin önemli bir bölümünün üretildiği Mersin Mut'ta açık bahçelerde hasat başladı. Coğrafi işaretli sofralık Mut kayısısının açık alandaki hasadına başlayan işçiler, tek tek topladıkları ürünleri hale gönderdi.

#2
Mikro klima özelliğine sahip, rengiyle, kokusuyla, görüntüsüyle dikkat çeken sofralık turfanda kayısının halden hem iç pazara hem de Orta Doğu ile, Rusya, Hindistan ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiği belirtildi.

#3
77 bin 800 dekar alanda üretim yapılan sofralık kayısıda bu yıl rekoltenin 300 bin ton ve ihracatın ise yaklaşık 100 bin ton olmasının beklendiği kaydedildi. Bu yıl soğuklamasını iyi aldığı için verimli olan kayısının kilogramı kalitesine göre 120 ile 250 liradan alıcı bulduğu ve üreticilerini sevindirdiği öğrenildi.

#4
"Güzel rekolte bekliyoruz" Bahçede hasat yapan üreticilerden Bülent Yerebasmaz, "Mersin Mut bölgesi Karadiken bölgesindeyiz. Mut olarak yoğun bir şekilde sofralık kayısı hasadımıza başladık. Kayısılarımız biliyorsunuz erkenci çeşitlerimiz, şuan 230 dönüme yakın bir alanda üretim yapıyoruz. Güzel rekolte bekliyoruz, bütün üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

#5
Paketleme yapan işçilerden Sibel Çimen ise "İnşallah bereketli bir sezon olur. Kayısılarımızın fiyatları kalitesine göre 120-150, 200 ile 250 arası"diye konuştu.

#6
Kayısı alımına başlayan hal esnaflarından Gürkan Acar, "Şu anda hasadına başlanan mikado cinsi ve matador cinsi tezgahlarımıza gelmektedir. Fiyatlarımız şuanda 150 ile 250 TL. Boyuna ve cinsine göre değişmektedir. İnşallah güzel bir hasat yılı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması: Kapıyı tamamen kapatmadık! Oy oranımız yüzde 8…
Gündem

Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması: Kapıyı tamamen kapatmadık! Oy oranımız yüzde 8…

2023 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon program..
Suya doyan Iraklılar İran füzelerine teşekkür ediyor!
Gündem

Suya doyan Iraklılar İran füzelerine teşekkür ediyor!

ABD/İsrail-İran arasında 28 Şubat 2026’ta başlayan savaşla birlikte körfezdeki bazı şüpheli sistemler hasar alınca bölge ikliminin değiştiği..
İsmail Saymaz'dan Özgür Özel yönetimine zehir zemberek sözler! Arif Kocabıyık skandalı patlak verdi
Gündem

İsmail Saymaz'dan Özgür Özel yönetimine zehir zemberek sözler! Arif Kocabıyık skandalı patlak verdi

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık’ın CHP üyeliğinin, geçmişteki paylaşımları gerekçe gösterilerek durdurulmasını ..
Trump'tan Mercedes, Audi, Volkswagen ve BMW'ye darbe
Ekonomi

Trump'tan Mercedes, Audi, Volkswagen ve BMW'ye darbe

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifelerin yüzde 25..
Tüyler ürperten olay! Kafatası başka şehirde bulundu
Yerel

Tüyler ürperten olay! Kafatası başka şehirde bulundu

Burdur’da geçtiğimiz mart ayında bulunan insan kafatasının, 17 Ekim 2015’te Isparta’da gizemli bir şekilde kaybolan 32 yaşındaki Mehmet Çeti..
İtalya'da büyük felaket! 3 bin 500 kişi tahliye edildi
Dünya

İtalya'da büyük felaket! 3 bin 500 kişi tahliye edildi

İtalya'nın Toskana Bölgesi orman yangınıyla mücadele ediyor. Şiddetli rüzgar sebebiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23