New York'ta 1 Mayıs gerilimi! Borsa binasını işgal etmek isteyen gruba polis müdahalesi!

Cem Kaya Giriş Tarihi:
ABD'nin New York kentinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle sokaklara çıkan gruplar, finans dünyasının kalbi olan New York Borsası önünde gerginliğe neden oldu. "Güçlü Mayıs Günü" adı altında toplanan eylemciler, çalışma ve eğitim hayatını hedef alan sloganlarla dikkat çekti.

ABD'nin New York kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride bazı protestocular gözaltına alındı.

"Güçlü Mayıs Günü" adı altında New York Borsa Binası önünde toplanan bir grup, üzerlerinde "Çalışmaya hayır, okula hayır, ticarete hayır" yazılı tişörtlerle gösteri yaptı.

Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı gösteri sırasında birkaç kişi borsa binasının parmaklıklarını aşmaya çalıştı. Söz konusu göstericiler gözaltına alındı.

Bir foto muhabirinin olayları görüntülemek isterken polise çok yaklaşmaması konusundaki uyarıları dinlemediği için gözaltına alınması dikkati çekti.

ABD'de İşçi Bayramı, eylül ayının ilk pazartesi günü resmi tatil olarak kutlanıyor. 

Efkan Ala'dan 1 Mayıs kutlaması
Efkan Ala'dan 1 Mayıs kutlaması

Efkan Ala'dan 1 Mayıs kutlaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Taksim barikatlarla kapatıldı! 1 Mayıs'ta izinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere müdahale!
Taksim barikatlarla kapatıldı! 1 Mayıs'ta izinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere müdahale!

Taksim barikatlarla kapatıldı! 1 Mayıs'ta izinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere müdahale!

1 Mayıs'ı provoke eden 575 kişi gözaltında
1 Mayıs'ı provoke eden 575 kişi gözaltında

1 Mayıs'ı provoke eden 575 kişi gözaltında

