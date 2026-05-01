ABD'den flaş savaş kararı! Beyaz Saray bildirimde bulundu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Sarayı Beyaz Saray, İran ile düşmanlığın "sona erdiği" konusunda ABD Kongresi'ne bildirimde bulundu

BD Başkanı Donald Trump yönetimi, bölgede ABD silahlı kuvvetlerinin varlığına rağmen İran ile savaşı "sona ermiş" saydığını ABD Kongresi’ne resmen bildirdi.

Beyaz Saray, Kongre’ye gönderdiği mektupta İran’la düşmanlığın "sona erdiğini" öne sürerek, bu durum için yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığını belirtti.

Mektupta, Trump’ın "İran rejimine karşı ABD operasyonlarının başarısına ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik devam eden çabalara rağmen, İran’ın ABD ve Silahlı Kuvvetlerimiz için oluşturduğu tehdit önemli olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

 

ABD Kongresi’ne, Anayasa’ya göre onaysız savaş kararının uygulanabileceği iki aylık sürenin son gününde sunulan mektupta, savaşın henüz sona ermekten uzak bir noktada olabileceğine ilişkin ifadelere de yer verildi.

Söz konusu mektup, ABD medyasında Trump’ın iki ay önce İran’a yönelik Kongre'den onaysız başlattığı savaşla ilgili anayasaya uygunluk tartışmalarını boşa çıkarma çabası olarak değerlendirildi.

Beyaz Saray’ın Kongre’ye savaşın ve İran’la düşmanlığın sona erdiğini bildiren mektup, ABD savaş gemileri ve binlerce ABD askerinin İran’a yönelik olası yeni bir saldırı emri için Orta Doğu’da belirsizlik içinde beklediği bir dönemde gönderildi.

Trump, bugün Beyaz Saray’dan Florida’ya hareket etmeden önce İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin, "İran müzakereleri şu anda istenen noktaya gitmiyor." diyerek memnuniyetsizliğini dile getirdi.

 

Savaş yetkilendirme tartışmaları

ABD yasalarına göre, hükümetin onay almadan başlattığı bir savaş için konulan 60 günlük yasal sınırlandırma konusunda görüş bildiren Trump bugün, İran'la devam eden ateşkesten dolayı sürenin donduğunu savunmuş ve "Bence karşı tarafın talep ettiği o yetki konusu, Anayasa'ya uygun bir uygulama değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Dün ABD Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde Pentagon’un 2027 bütçesiyle ilgili soruları yanıtlayan Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’a yönelik saldırıların Kongreye bildirildiği 2 Mart’ta başlayan 60 günlük süre konusunda, savaşın ne zaman sona ereceği ve Kongreden ne zaman yetki alınacağına dair nihai kararın Beyaz Saray’a ait olduğunu savunmuştu.

ABD'de 1973 tarihli Savaş Yetkileri Kararı, birlik konuşlandırması veya saldırılarından sonraki 48 saat içinde yönetimin Kongreye danışmasını ve yasa koyucular operasyonların devamına izin vermedikçe 60 gün içinde geri çekilmeyi zorunlu kılmaktadır.

Aynı karara göre ABD hükümeti, askeri kuvvetlerin geri çekilmesine yardımcı olmak için bu süreyi 30 gün daha uzatabilir.

Savaş bitiyor mu? İran’dan ABD’ye yeni teklif
Savaş bitiyor mu? İran’dan ABD’ye yeni teklif

Dünya

Savaş bitiyor mu? İran’dan ABD’ye yeni teklif

ABD donanmasına İran mayınlarına karşı yapay zeka desteği!
ABD donanmasına İran mayınlarına karşı yapay zeka desteği!

Dünya

ABD donanmasına İran mayınlarına karşı yapay zeka desteği!

ABD'de uçak düştü! Ölüler var
ABD'de uçak düştü! Ölüler var

Dünya

ABD'de uçak düştü! Ölüler var

ABD'nin kararı Çin'i kızdırdı
ABD'nin kararı Çin'i kızdırdı

Dünya

ABD'nin kararı Çin'i kızdırdı

Arnavutköylü Gençler Dünya Robot Şampiyonası’nda ABD’de Ülkemizi Temsil Etti
Arnavutköylü Gençler Dünya Robot Şampiyonası’nda ABD’de Ülkemizi Temsil Etti

Seyahat

Arnavutköylü Gençler Dünya Robot Şampiyonası’nda ABD’de Ülkemizi Temsil Etti

ABD Başkanı Trump: Son tekliften memnun değilim
ABD Başkanı Trump: Son tekliften memnun değilim

Dünya

ABD Başkanı Trump: Son tekliften memnun değilim

