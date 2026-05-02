Ünlü oyuncu, her şeyi elinin tersiyle itip köye yerleşti: Ne elektrik var ne de telefon
"Avrupa Yakası" dizisinin unutulmaz karakteri Bülent Polat, İstanbul’un şaşaalı hayatını bırakarak ailesiyle birlikte Çanakkale’nin ücra bir köyünde teknolojiden tamamen izole bir yaşam kurdu. Altı dönümlük arazisinde elektrik ve telefon sinyali olmadan yaşayan ünlü oyuncu, ısınma ve yemek ihtiyaçlarını sadece soba ile karşılayarak doğanın ritmine ayak uyduruyor. İhtiyaçlarını sadeleştirerek tek odalı minimal bir düzene geçen Polat, toprağı işleyip çocuklarını doğayla iç içe büyüterek hayalindeki huzura kavuştuğunu belirtiyor.