Ünlü oyuncu, her şeyi elinin tersiyle itip köye yerleşti: Ne elektrik var ne de telefon
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlü oyuncu, her şeyi elinin tersiyle itip köye yerleşti: Ne elektrik var ne de telefon

"Avrupa Yakası" dizisinin unutulmaz karakteri Bülent Polat, İstanbul’un şaşaalı hayatını bırakarak ailesiyle birlikte Çanakkale’nin ücra bir köyünde teknolojiden tamamen izole bir yaşam kurdu. Altı dönümlük arazisinde elektrik ve telefon sinyali olmadan yaşayan ünlü oyuncu, ısınma ve yemek ihtiyaçlarını sadece soba ile karşılayarak doğanın ritmine ayak uyduruyor. İhtiyaçlarını sadeleştirerek tek odalı minimal bir düzene geçen Polat, toprağı işleyip çocuklarını doğayla iç içe büyüterek hayalindeki huzura kavuştuğunu belirtiyor.

Eşi Duygu Şenoğlu ve iki çocuğuyla birlikte Karderesi Salihler köyüne yerleşen oyuncu, şehirden oldukça uzak bir noktada, yaklaşık 6 dönümlük arazide yaşıyor. Modern hayatın pek çok imkanından bilinçli şekilde vazgeçen Polat’ın yaşadığı yerde telefon çekmiyor, elektrik bulunmuyor.

Günlük yaşamlarını doğanın ritmine göre şekillendiren aile, ısınma ihtiyaçlarını sobayla karşılıyor. Yemeklerini soba üzerinde pişiren Polat, çocuklarıyla birlikte odun topluyor ve toprağı işleyerek üretim yapıyor. Arazisinin bir bölümünde tarımla uğraşan oyuncu, hangi ağaç türlerinin bulunduğu coğrafyaya uyum sağladığını deneyimleyerek öğreniyor.

Polat, bu yeni yaşamını “hayal ettiğim hayatın tam içindeyim” sözleriyle özetliyor. Çocuklarının bu sade düzeni benimsemesinin kendisini en çok mutlu eden şey olduğunu belirten oyuncu, teknolojiden uzak bir hayatın onlara farklı bir bakış açısı kazandırdığını düşünüyor.

Ünlü isim, büyük ve lüks bir eve ihtiyaç duymadığını da özellikle vurguluyor. Tüm yaşam alanını tek bir odada topladığını söyleyen Polat; çalışma masası, kitapları, dinlenme alanı ve yatağıyla minimal bir düzen kurduğunu ifade ediyor.

Ona göre bu yaşamın özü, ihtiyaçları sadeleştirmek ve doğayla uyum içinde var olmak.

