  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Taksim barikatlarla kapatıldı! 1 Mayıs'ta izinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere müdahale! Dönen dolaplar iddianamede! Hasan Akgün zenginliğe giden rüşvet zincirini böyle kurmuş! Ağustos ayında bu fiyatı görecek! İslam Memiş altının geleceğini Akit'e anlattı Aman dikkat: Emeklilere bayram ikramiyesi tuzağı! Kuneytra'ya havan topu ateşi açtı İşgalci katil sürüsü yine Suriye'ye saldırdı Gurbetçiyi yok mu sayalım! Bakan Göktaş'tan o görüntülere tokat gibi cevap! Solcu yapılar işçi kutlamalarını Cuma namazına denk getirdi! Kanada’da ibret olacak vaka! Dikkat sosyal medyada amaç değil araç olabilirsiniz Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı Siyonist İsrail'in yeni kabusu: MIZRAK! Türk teknolojisi Demir Kubbe'yi çaresiz bırakacak!
Gündem

Kral Abdullah'tan net mesaj! "Arap ülkelerinin güvenliği garanti altına alınmalı!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Kral Abdullah'tan net mesaj! "Arap ülkelerinin güvenliği garanti altına alınmalı!"

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD ve İran arasındaki gerilimin son bulması adına yürütülen diplomatik temaslar kapsamında Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife ile Akabe kentinde bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel güvenlik meseleleri masaya yatırıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yetkilisi, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarının ülke dışına çıkarılması gerektiğini savunarak, "Eğer nükleer konudaki hedeflerimize ulaşamazsak İran’da yaptığımız her şey büyük bir başarısızlık sayılacak. Kötü niyetli İran rejimi yeniden nükleer programına odaklanabilir" dedi.

ABD-İran arasındaki hassas ateşkes sürerken İsrailli bir yetkili, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin açıklamada bulundu. İsrail Savunma Kuvvetleri’nde (IDF) görevli adı açıklanmayan üst düzey yetkili, yerel basına yaptığı açıklamada İran’ın yaklaşık 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarının ülke dışına çıkarılmaması durumunda yürütülen savaşın "büyük bir başarısızlık" olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Yetkili, ABD-İran arasındaki müzakere sürecinde uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılması ve Tahran yönetiminin zenginleştirme faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik anlaşmaya varılmaması durumunda 40 gün süren çatışmalardaki çabalarının "boşa harcanmış olacağını" söyledi.

İsrailli yetkili, "Eğer nükleer konudaki hedeflerimize ulaşamazsak İran’da yaptığımız her şey büyük bir başarısızlık sayılacak. Kötü niyetli İran rejimi yeniden nükleer programına odaklanabilir" dedi.

İran’daki uranyumun diplomatik yollar aracılığıyla ülke sınırları dışına çıkarılması durumunda "üzerlerine düşen görevi yerine getirmiş olacaklarını" savunan yetkili, bunun gerçekleşmemesi durumunda İran’a yeni saldırılar düzenlemeleri gerekebileceğini söyledi.

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun işgal ettiği Lübnan’da gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında, "İran ve Lübnan’daki mevcut askeri faaliyetlere ilişkin siyasi makamların bize tanımladığı her hedefe ulaşıldı, hatta bunun da ötesine geçildi" demişti. 

Dünya

Dünya

Ekonomi

Dünya

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23