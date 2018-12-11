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Son nokta koyuldu! Ankara'da Mansur Yavaş defteri kapandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi geçen Mansur Yavaş'la ilgili İP Genel Başkanı Meral Akşener, açıklamalarda bulundu.

11 Aralık 2018 Salı 21:16
Son nokta koyuldu! Ankara'da Mansur Yavaş defteri kapandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi geçen Mansur Yavaş ile ilgili açıklama yaptı. Akşener, Yavaş'ın İYİ Parti adaylığını tercih etmediğini belirtti ve başarılar dilediğini söyledi.

"İYİ Parti adaylığını tercih etmediğini söyledi"

Akşener, Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olmayı reddetmesiyle ilgili olarak; "Benim sizin gibi dışarıdan takip ettiğim bir durum oldu. Konuyu basına yansıyanlardan biliyorum. Fakat Sayın Yavaş ile bugün konuştum. Evet, İYİ Parti adayı olarak -ortak aday olarak söylüyorum-, İYİ Parti adaylığını tercih etmediğini söyledi. Ben de kendisinin bu görüşüne saygı duyduğumu söyledim, başarılar diledim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu sorularına ise 'bakacağız' dedi

Akşener, Ankara için başka bir ismin gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ile tekrar ne zaman görüşecekleri sorularına ise 'bakacağız' yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 21:16
  1. Kılıçdaroğlu
  2. Ankara
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Meral Akşener
  5. Mansur Yavaş
  6. İyi Parti

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