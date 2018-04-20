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Son nefesinde olan PKK'ya rahat yok

Son dönemlerde düzenlenen operasyonlarla ağır yara alan terör örgütü PKK'ya bir darbede Mardin'de vuruldu.

20 Nisan 2018 Cuma 22:56
Son nefesinde olan PKK'ya rahat yok

Mardin'de terör örgütü PKK'nın etkisiz hale getirilmesi için yapılan operasyonda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK'yı etkisiz hale getirmek için yaptığı operasyonlarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yapılan açıklamada, operasyonda "2 adet Glock marka tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 3 adet tabanca susturucusu, 3 adet el bombası, 2 adet el dürbünü, 68 adet mühimmat, 1 adet ses kayıt cihazı, çok miktarda EYP yapımında kullanılan malzeme, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 22:56
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