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Son kurbanlıklar sahiplerini bekliyor

Şanlıurfa'da kurban pazarlarında bayramın üçüncü gününde satışlar devam ediyor

13 Ağustos 2019 Salı 15:53
Son kurbanlıklar sahiplerini bekliyor

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da bayram dolayısıyla kurulan hayvan pazarlarında son kurbanlıklar sahiplerini bekliyor.

Kentin farklı bölgelerinde kurulan, il içi ve dışından çok sayıda besicinin getirdiği küçükbaş hayvanlar pazarlarda sergileniyor.

Bayramın üçüncü günü olmasına rağmen ellerinde kalan son kurbanlıkları satmaya çalışan besiciler, fiyat indirimine giderek kurbanlıkları satmaya çalışıyor.

Kurban almaya gelen vatandaşlara hayvanları tek tek gösteren besiciler, hayvanları titizlikle inceleyen alıcılarla kıyasıya pazarlığa tutuşuyor.

Renkli diyalogların da yaşandığı pazarlığın ardından son kurbanlıklar da sahibini buluyor.

Besicilerden Nuri Altundağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün 4 hayvan sattığını söyledi.

Kurbanlıklarını Harran ilçesindeki meralarda besleyerek pazara getirdiğini anlatan Altundağ, "Satışlar bayramın birinci ve ikinci gününe göre biraz ağır ama yine de hayvanları satmaya devam ediyoruz. Kurbanlık fiyatları da ilk iki güne göre, her hayvanda 100 ile 200 lira arasında düştü. Artık bu hayvanlarımızı da elimizden çıkarmak istiyoruz. İnşallah nasip kısmet olursa hepsini satmaya çalışacağız." diye konuştu.

Mustafa Gündoğan da bayramın üçüncü günü olması dolayısıyla kurbanlıklarda fiyat indirimine gittiklerini ifade etti.

Öte yandan pazardaki son kurbanlıklardan alan bazı vatandaşlar da pazar alanlarındaki kesim yerlerinde ibadetlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:53
  1. Besiciler
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