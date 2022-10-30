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Gündem Son kullanma tarihini kontrol edip çaldı! Görenleri hayrete düşüren hırsızlık
Gündem

Son kullanma tarihini kontrol edip çaldı! Görenleri hayrete düşüren hırsızlık

Elazığ'da bir zanlı, marketten çalacağı zeytinyağının önce son kullanma tarihini kontrol etti. Hırsızın rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 13:06:00 -
Son kullanma tarihini kontrol edip çaldı! Görenleri hayrete düşüren hırsızlık

Elazığ'daki bir markette, zeytinyağını çalan hırsızın görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsız, tezgahta duran zeytinyağını çalmadan önce son kullanma tarihini kontrol etti. Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayını izleyenler hayrete düştü.

Rahat tavırları hayrete düşürdü

Dükkanın önündeki tezgahta duran zeytinyağını alan bir kişi, önce son kullanma tarihini kontrol etti, ardından parasını ödemeden uzaklaştı. Şahsın 400 liralık zeytinyağını çalma anı güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Dükkan sahibinin polise ihbarı üzerine emniyet ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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