Son kullanma tarihini kontrol edip çaldı! Görenleri hayrete düşüren hırsızlık
Elazığ'da bir zanlı, marketten çalacağı zeytinyağının önce son kullanma tarihini kontrol etti. Hırsızın rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.
Elazığ'daki bir markette, zeytinyağını çalan hırsızın görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsız, tezgahta duran zeytinyağını çalmadan önce son kullanma tarihini kontrol etti. Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayını izleyenler hayrete düştü.
Rahat tavırları hayrete düşürdü
Dükkanın önündeki tezgahta duran zeytinyağını alan bir kişi, önce son kullanma tarihini kontrol etti, ardından parasını ödemeden uzaklaştı. Şahsın 400 liralık zeytinyağını çalma anı güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.
Dükkan sahibinin polise ihbarı üzerine emniyet ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.