'Son konserimiz olabilir' demişti! Hayko Cepkin konserlerine tam gaz devam ediyor

Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" ifadesiyle işaret ettiklerinden Hayko Cepkin, seçim öncesinde adeta CHP'li bir aday gibi oy topluyordu.

Hayko Cepkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sansürcülükle suçlayarak, 14 Mayıs'tan önce bir konserinde, "Bu son konserimiz olabilir" demiş ve yalakalık yaptığı Kılıçdaroğlu'na oy istemişti.

Utanmadan bir de duyuruyor!

Sahneyi ve sözde sanatını siyasi ayrıştırma aracı olarak kullanan Hayko Cepkin, Kılıçdaroğlu'nun tarihe gömülmesine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesine karşın konserlerine tam gaz devam ediyor.

Hayko Cepkin'in 18 Mayıs 2024 tarihinde Beşiktaş Dolmabahçe Stadyumu’nda konser vereceği açıklandı.



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Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde siyasi çığırtkanlıkla toplumu geren Cepkin, konserinin duyurusunu utanmayarak sosyal medya hesabından yaptı.