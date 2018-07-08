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Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!

Son dakika haberi... Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi

08 Temmuz 2018 Pazar 05:54
Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!

Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre;

Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998 kişi,

Diyanet İşleri Başkanlığından 240 kişi,

Dışişleri Bakanlığından 38 kişi,

İçiçleri Bakanlığından 31 kişi, (4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi)

Adalet Bakanlığı'ndan 1052 kişi,

Dışişleri Bakanlığı'ndan 38 kişi,

Sahil Güvelik Komutanlığı'ndan 192 kişi,

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3077 kişi,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1126 kişi,

Hava Kuvvetlerinden bin 949 subay ve astsubay,

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 649 subay, astsubay ile uzman çavuş ihraç edildi.

199 akademisyen görevinden uzaklaştırıldı.

12 dernek, 3 gazete, 1 TV kapatıldı.

148 personel, kamudaki görevlerine iade edildi.

Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı.

Ayrıntılar gelecek....

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 05:54
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