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Son kez yemekte bir araya geldiler

Bursa Yenişehir Belediye meclisinde son 5 yıldır görev yapan meclis üyeleri Belediye Başkanı Süleyman Çelik’inev sahipliğindeson kezyemekte bir araya geldi.

15 Mart 2019 Cuma 21:56
Son kez yemekte bir araya geldiler

Bursa Yenişehir Belediye meclisinde son 5 yıldır görev yapan meclis üyeleri Belediye Başkanı Süleyman Çelik’inev sahipliğindeson kezyemekte bir araya geldi.


Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik 2014-2019 yılları arasında Bursa Yenişehir Belediye meclisinde görev yapan AK Parti ve MHP meclis üyelerine aileleri ile birlikte yemek verdi.Başkan Çelik yemek sonrası meclis üyelerine plaket takdim etti.


Yemekte konuşan Belediye Başkanı Süleyman Çelik,“İnsan bu dönem içinde zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyor. Bu zaman içerisinde acı tatlı günlerimiz oldu. Bu görev sürecimiz içinde istemeyerek kalplerinizi kırdıysam özür diyorum haklarınızı helal edin” diye konuştu.


AK Parti Gurup Sözcüsü Meclis Üyesi Zekai Dündar, “Hepimizin ortak noktası Yenişehir idi bu manada isteyerek kimsenin kalbini kırmadık. Haklarınızı helal ediniz” dedi.


MHP Gurup Sözcüsü Mesut Bedel, “ Beş yıllık bir mesai arkadaşlığı yaptık. Hepimiz Yenişehir’in menfaati için elimizi taşın altına koyduk. Hiç kimse kendi menfaatleri için hareket etmedi. Ben Başkanıma ve meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Yemek sonrası meclis üyeleri ve Belediye Başkanı Çelik hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 21:56
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