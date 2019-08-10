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"Son istatistiklere göre trafik kurallarına uyma oranı arttı"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil:- "Son istatistiklere göre kurallara uyma oranı arttı. Kemer takma, telefonla konuşmama, hız limitlerine dikkat etme, yol manevra kurallarına uyma gibi kurallar şoförlerimizde alışkanlığa dönüştü"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:55
"Son istatistiklere göre trafik kurallarına uyma oranı arttı"

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, son istatistiklere göre sürücülerin trafikte kurallara uyma oranının arttığını, kemer takma, telefonla konuşmama, hız limitlerine dikkat etme, yol manevra kurallarına uyma gibi davranışların şoförlerde alışkanlığa dönüştüğünü söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Giresun'da Erikliman, Keşap ve Görele trafik denetim noktalarını ziyaret eden Erdil, burada görevli personel ile bayramlaştı.

Erdil, sürücü ve yolcuların da bayramını tebrik ederek, trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya ilişkin bilgi verdi.

Trafik yoğunluğunun yükseldiği bayram ve yaz dönemlerinde kaza oranının arttığını ifade eden Erdil, trafik kazalarını kontrol altına almak ve azaltmak için yoğun çaba sarf ettiklerini anlattı.

Erdil, Türkiye'de 1,5 yılda denetimlerin artması ve duyarlılık oluşturmayla ilgili kampanyalar sayesinde ölümlü kazalarda düşüş yaşandığını vurgulayarak, bu yılın 7 aylık döneminde ölümlü kazaların yüzde 32, hayatını kaybedenlerin sayısının ise yüzde 37 azaldığına dikkati çekti.

İki yıldır her bayram denetim gerçekleştirdiklerinin altını çizen Erdil, "Bakanımız Süleyman Soylu'nun önderliğinde sahayı takip ediyoruz. Denetimlerle şoförlerimizin dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Bu konuda iyi bir başarı sağladık, bu bir alışkanlığa da dönüşüyor. Son istatistiklere göre kurallara uyma oranı arttı. Kemer takma, telefonla konuşmama, hız limitlerine dikkat etme, yol manevra kurallarına uyma gibi kurallar şoförlerimizde alışkanlığa dönüştü. Onun için bu çalışmaları sürdürüyoruz." dedi.

Giresun Emniyet Müdürlüğünce yürütülen, "Trafikte Mola Verin Hayata Gülümseyin" projesi kapsamında Görele ilçesinde sürücülere çay ikram edilen noktaya da ziyarette bulunan Erdil, vatandaşların bayramını kutladı.

Denetimler sırasında Erdil'e, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın eşlik etti.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:55
  1. Giresun
  2. İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil
  3. trafik denetimleri

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