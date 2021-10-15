Son iki günde terör örgütünün beli kırıldı! MSB'den flaş açıklama
Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar hiç olmadığı kadar hız kazanırken terör örgütünün kayıpları her geçen gün daha da artmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, son 2 günde vurulan darbenin bilançosunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'den yapılan son dakika açıklamasında, "Bakanımız Sn. Hulusi Akar’ın vurguladığı gibi “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi." denildi.