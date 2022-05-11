Son halini gören şaştı kaldı! Ayna solisti, neden gözlük taktığını yıllar sonra anlattı

Bir döneme damga vuran Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.

Ayna; Erhan Güleryüz, Cemil Özeren ve Can Güney tarafından 1996'da kuruldu. Aynı yıl Erol Kӧse’nin prodüktӧrlüğünde ilk albümünü piyasaya çıkardı. 'Gittiğin Yağmurla Gel' ile başlayan müzikal yolculuk, 2002'de 'Bostancı Durağı' albümünden sonra bitti.

Aynı yıl yapımcı Erol Kӧse ile yollar ayrılırken, solistlerden Cemil Özeren de gruba veda etti. Erhan Güleryüz ise 2004 yılında 'Doğum Günü' adlı solo albümüyle kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 1996, 1998, 1999 ve 2000 yıllarında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Grup Ödülü'nü alan Ayna, Altın Kelebek Ödülü'ne de layık görüldü.

Büyük başarılara imza atan ünlü müzisyenler, 2007-2012 yılları arasında belli aralıklarla TRT Müzik kanalında yayınlanan 'Aynadan Yansıyanlar' programını yaptı. Ayna'nın kurucularından Cemil Özeren, 20 Kasım 2012 tarihinde siroz hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Güleryüz, önceki gün akülü bisikletiyle Cihangir'de görüntülendi. Yıllar sonra güneş gözlükleri olmadan görüntülenen Güleryüz görenleri şaşırttı.

Güleryüz, "Benim aracım bu arkadaşlar, şaşırmanıza gerek yok. Ayrıca yeri geldiğinde güneş gözlüğümü de çıkarıyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı Erhan Güleryüz, "Neden güneş gözlüğü takıyorsunuz?" sorusuna yıllar sonra yanıt verdi.

Güleryüz, "Gözlük şöhretten kaçmak için çok önemli bir kalkan. Gözlüksüz dolaşırken kimse tanımıyor beni. Sahneye çıkmadan gözlüğümü takıyorum, taktığım an Ayna'nın bir müzisyeni oluyorum. Çıkarttığımda da ben benim. Karton karakter olarak değil, Erhan olarak sokakta dolaştığımda kendime ait bir hayat yaşayabiliyorum." diye konuştu.