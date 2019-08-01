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Son günlerin tartışılan konusuna Binali Yıldırım da dahil oldu! 'Uzak olunmalı'

Yerel seçimler sonrası CHP'li belediyelerde boy gösteren akraba atamalarına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Kamunun vicdanını rahatsız edecek şeylerden uzak olunmalı" dedi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:25
Son günlerin tartışılan konusuna Binali Yıldırım da dahil oldu! 'Uzak olunmalı'

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kentteki gençleri Twitter üzerinden çaya davet etmesiyle başlayan etkinlik kapsamında kente gelen Yıldırım, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Yıldırım, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi.

Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, kente birçok kez açılış ve temel atma programları için geldiğini ancak bu sefer daha serbest bir gündeminin olduğunu belirtti.

Sosyal medya üzerinden davet aldığını hatırlatan Yıldırım, "Gençlerden, Malatyalı kankalarımızdan aldığımız davet üzerine bu buluşma gerçekleşti. Geldiğimiz andan itibaren şahsımıza gösterilen ilgi ve sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin Türkiye'nin geleceğiyle, kaderiyle özdeşleşmiş olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"2001 yılında Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile bu yola çıktığımızda Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları bugünün gençleri bilemezler. Çünkü o devirlerde daha çok küçüktüler ya da daha doğmamışlardı. Elhamdülillah o günler geride kaldı. Erişilemeyen, ulaşılamayan bir Türkiye'den bugün her köşesine eriştiğimiz, buluştuğumuz bir Türkiye var. Yollarıyla, internet altyapısıyla, havaalanlarıyla, demir yollarıyla günden güne gelişen bir ülkemiz var elhamdülillah. Birçok Avrupa ülkesinden daha ileri durumdayız."

Binali Yıldırım, kentin çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirerek, "Siyasette geçmiş yıllarda, Cumhuriyet'in kuruluşunda ve 1980'li yıllardan itibaren bütün vatandaşlarımızın zihninde iz bırakmış rahmetli Turgut Özal, İsmet İnönü Malatyalı hemşehrilerimiz, buradan yetişen değerli siyaset insanları. Bir anlamda Malatya Türkiye'nin ortalamasını teşkil ediyor. Daha güzel bir Malatya için daha güzel bir Türkiye için bugüne kadar nasıl el birliğiyle çalıştıysak bundan sonra da gayretimizi, bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Amacımız 780 bin kilometrekare vatan toprağında kardeşçe, tasada da sevinçte de bir olarak bu güzel yurdumuzu gelecek kuşaklara sağ salim aktarmaktır. Bunun için mücadele ediyoruz." dedi.

"Bu coğrafyada ayakta kalmanın bedeli var, bunu biliyoruz"

Yıldırım, vatandaşların da mesele memleket meselesi olunca "gerisi teferruattır" diyerek kendileriyle birlikte yol yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin önemli ve zor bir coğrafyada yer aldığına dikkati çeken Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bu coğrafyada ayakta kalmanın bedeli var, bunu biliyoruz. S-400, Doğu Akdeniz meselesi, Güney hudutlarımızda yaşanan konular, FETÖ mücadelesi, PKK bölücü terör örgütüyle mücadele Türkiye'nin beka mücadelesidir. Türkiye'nin gelecekte hem kendisi için hem de bölgesi için var olma mücadelesidir. Birçok zorlukların üstesinden gelerek bugünlere geldik. Bugün yaşamakta olduğumuz zorluklar da geçecek zorluklardır, bunu biliyoruz. İnşallah çok daha güzel yılları beraber yaşamış olacağız."

"Kamunun vicdanını rahatsız edecek şeylerden uzak olunmalı"

Yıldırım, bir gazetecinin "son günlerde Türkiye'de özellikle belediye başkanlarının birinci derece yakınlarını şirket müdürleri, daire başkanları veya özel kalem müdürü olarak atamaları gündemde. Siz bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine de konunun partilerden bağımsız olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Binali Yıldırım, her ne kadar kanunların onayı olsa da yöneticilerin kamu imkanlarını kullanırken, vatandaşın emanet ettiği yerlerde görev yaparken halkın vicdanını rahatsız edecek tasarruflarda bulunmamasının esas olduğunu dile getirdi.

Liyakat ve ehliyet esas alınarak memleketin daha ileriye gitmesi için en güzel şekilde görev yapmak gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Halkı rahatsız eden, tabiatıyla bizi de rahatsız eder. Burada 'Efendim senden daha fazla var, benden daha az var' gibi bir kavga da işi daha da vahim hale getirebilir. Nepotizm çağlardan beri insanlığın en büyük sorunlarından biridir. Burada mücadelede de ortak bir anlayış, partilerin birbirlerini suçlamalarını değil ortak bir anlayışla bu ve buna benzer işlere meydan vermemektir. Şunu da gözardı etmeyelim, siyasetçinin her türlü yaptığı iş ve tasarrufları normal vatandaşın yaptıklarına göre çok daha fazla göz önünde ve mercek altındadır. Onun için siyasetçi ailesi, yakını olmak esasında bir avantaj değil. Bazen o yakınlarınızın, çocuklarınızın hayatı da kararabiliyor. Haksız, yersiz infazlara da maruz kalabiliyorsunuz. O yüzden hangi konumda olursak olalım esas olan ehliyet, liyakat olmalı ve tabii ki kamunun vicdanını rahatsız edecek şeylerden uzak olunmalıdır."

Konuşmasının ardından Yıldırım'a Malatya kayısısı hediye edildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:25
  1. Binali Yıldırım
  2. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık
  3. Malatya Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • eyteyt49 dk önce
    akp de vicdan mı var işşizbabayım eythiçmi düşünmüyor 1.5 işisiz babayım 51 yaş 52 bekliyorum 97400 prim gün var hala neden emekli etmiyor rabbim bu işin 2023 var Allahın izniyle 16 bende verdim akp 31 mart dan sonradan aslada vermem asgari ücretle çalışan kızım dan harçlık alıyorum neyin vicdanı akp demek zenginler kulübü demek sizn vatandaşınız suriyeler onlara verim milyar dolarları iş aç sağlık primin bedeva faydalanıyorlar ben her ay 77 tl ödüyorum GSS bu sizdeki vicdan
  • hercaihercai51 dk önce
    Homoseksuel iMAMOGLU iSTANBUL BELEDIYE BASKANI OLDU, CUNKU BU SIYONISTLERIN ISIYDI. BAYULGEN DE SORMUSTU PROGRAMINDA IMAMOGLUNA BU SORUYU, AMA IMAMOGLU CEVAP BILE VEREMEMISTI! GERCEKLERNE? GERCEKLER HAKIKATTIR! OOFFF NALAN OOFFF, SENDE AZDIN! BINNAZ DESEM?

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