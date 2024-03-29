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Siyaset Son günde de olsa yanlıştan dönünüz! YRP’nin yaptığını sergileyenler, dün ne olmuşlardı?
Siyaset

Son günde de olsa yanlıştan dönünüz! YRP’nin yaptığını sergileyenler, dün ne olmuşlardı?

Yeniakit Publisher
2024-03-29 10:35:00 -
Son günde de olsa yanlıştan dönünüz! YRP’nin yaptığını sergileyenler, dün ne olmuşlardı?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "YRP’nin yaptığını sergileyenler, dün ne olmuşlardı?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bu ülke darbeciler bir höt deyince partisinden istifa eden bakanları da gördü..

Yiğitçe mücadele edenleri, direnenleri de gördü..

İstifa edenler unutuldu.. Bahattin Yücel’ler, Yıldırım Aktuna’lar, Hüsamettin Cindoruk’lar, Turhan Tayan’lar...

Hepsi unutuldu..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muhsin Yazıcıoğlu, bakanlık bile almadığı hükümeti destekleyerek, yıllar sonra dahi kendisine “Allah razı olsun” dedirtti..

Bu ülke, cumhurbaşkanlığı seçiminde, birilerinden ışık gördüğü için, TBMM’de oylamaya katılmayarak, darbecilere boyun eğen Erkan Mumcu’ları gördü.. Mehmet Ağar’ları gördü..

Şimdi her ikisini de anan, hatırlayan, bir güzel söz ile yad eden var mı?

Yok..

Ama o mücadele içinde, “Cumhurbaşkanı adayımız, kardeşim Abdullah Gül” diyen Tayyip Erdoğan.. Bugün de gönüllerde taht kurmuş bir siyasetçi olarak, devletin başında görevini sürdürüyor.

Kendisi koltuğa oturmak için değil..

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