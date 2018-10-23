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Son dönemde verilen kararlar milli iradeyi yaraladı! Yargı sanki muhalefet

Casus Brunson davasından çıkan sonuç, Danıştay’ın öğrenci andı ile ilgili kararı, mütedeyyin kesime yönelik hapis cezaları ve sosyal hayatta yaşanan çifte standarda varan müeyyideler, “Muhalefetin imdadına yargı yetişiyor. İktidar ile tabanının arası açılmaya, Cumhur İttifakı’na nifak sokulmaya çalışılıyor” yorumlarına yol açtı.

23 Ekim 2018 Salı 11:34
Son dönemde verilen kararlar milli iradeyi yaraladı! Yargı sanki muhalefet

Hakkı Bilir/ İSTANBUL

Türkiye için kritik önem arz eden 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti iktidarına olan güveni zedelemek isteyen karanlık odaklar yargı içindeki hücrelerini harekete geçirdi. Milli iradeden icazet alamayan ana muhalefet partisi yargıdaki sempatizanları sayesinde kirli bir oyunu sahneye koydu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile mütedeyyin kesimin arasını açmak isteyen yargı mensupları maşeri vicdanı yaralayacak kararlara imza atmaya başladı.

Nerden baksan tutarsızlık

Terör örgütleri ile ilişkisi olduğu ve casusluk yaptığı gerekçesiyle 35 yılla yargılanan ABD’li rahip Brunson’un 3 yıl gibi komik bir ceza alarak serbest kalmasının yankıları sürerken, Danıştay’ın “Öğrenci Andı” kararı kamuoyunda büyük tepki topladı. Gittiği bir gece kulübünde Berkay isimli bir sanatçının burnunu kıran futbolcu Arda Turan’ın olaydan günler sonra ifadeye çağrılması ve hiçbir adli kontrol uygulanmadan serbest bırakılması, İstanbul Cumhuriyet Savcısı O.B’nin trafikte sadece 4 saniye tartıştığı Erol Aksoy isimli vatandaşın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilip, 70 bin lira kefaletle serbest kalabilmesi ve  FETÖ’cü firari savcı Zekeriya Öz’ün muhbiri İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti’nin, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tahliye edildikten sonra firar etmesi, yargı eliyle sahnelenmek istenen kirli oyunu gözler önüne serdi.

Son 16 yılda insan hakları, adalet, eşitlik ve bireysel özgürlükler noktasında çağ atlayan Türkiye, yargı içerisindeki bir klik tarafından dizayn edilmeye çalışılıyor. FETÖ’cü yargı mensuplarının temizlenmesinden sonra esas hüviyetine kavuşan Türk yargısı, rol kapma derdindeki eski Türkiye sevdalıları tarafından manipüle ediliyor.

Önce Brunson sonra andımız

Son dönemde peşi sıra skandal kararlara imza atan yargının tavrı, “acaba muhalefete mi çalışıyor” yorumlarını da beraberinde getiriyor. Yaklaşan yerel seçimler öncesi yargıya ve adalete güveni sarsıcı kararlara imza atan odaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın halkın gözündeki itibarını da hedef alıyor. Terör örgütleriyle bağlantısı olduğu ve casusluk faaliyeti yürüttüğü gerekçesiyle 35 yılla yargılanan ABD’li Rahip Brunson’un komik bir ceza ile serbest bırakılmasının yankıları devam ederken, Danıştay 8. Dairesi’nin aldığı, “Öğrenci Andı” kararı mütedeyyin tabanda tedirginliğe yol açtı.

Arda’ya öyle halka böyle

Geçtiğimiz haftalarda bir gece kulübüne eğlenmek için giden futbolcuArda Turan’ın karıştığı skandala yargının yetersiz müdahalesi tepki çekti. Gece kulübünde tartıştığı Berkay isimli bir kişinin burnunu kıran ve akabinde elinde silahla hastane basan Turan, olaydan çok sonra ifadeye çağrıldı. İfade sonrası ileri bir tarihe mahkemesi ertelenen Turan, hiçbir adli kontrol şartı uygulanmadan serbest bırakıldı. 29 Eylül’de İstanbul Ataşehir’de İstanbul Cumhuriyet Savcısı O.B’nin trafikte tartıştığı Erol Aksoy isimli vatandaşa uygulanan muamele de kamuoyunda rahatsızlığa sebebiyet verdi. O.B ile tartıştığı günün gecesini nezarette geçiren Aksoy, Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme hakimi, şüpheli Erol Aksoy’un haftanın 5 günü ikametine en yakın polis merkezine giderek imza atmasına ve bir defada 70 bin lira kefalet ödemesi şartıyla hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. 4 saniyelik bir tartışmanın bu kadar ağır bir ceza ile ödenmesi avukatın itirazıyla önlendi.

Serbest kaldı, firar etti

FETÖ’cü eski savcı firari Zekeriya Öz’ün muhbirlerinden olan uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne geçtiğimiz Cuma akşamı tahliye edildi. Soruşturma savcısının tahliyeye itiraz etmesi sonrası İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimi tekrar tutuklama kararı çıkardı. Ancak Zindaşti ve adamları iki mahkeme arasındaki 3 saat gibi kısa sürede cezaevinden çıkıp çoktan sırra kadem bastı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 11:34
  1. 31 Mart 2019 yerel seçimleri
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  3. AK Parti
  4. Milli irade
  5. Terör örgütleri
  6. ABD’li rahip Brunson
  7. Danıştay
  8. Öğrenci Andı
  9. Berkay
  10. Arda Turan
  11. İstanbul Cumhuriyet Savcısı O.B
  12. Erol Aksoy
  13. FETÖ
  14. FETÖ’cü firari savcı Zekeriya Öz
  15. Naci Şerif Zindaşti
  16. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği
  17. Danıştay 8. Dairesi
  18. Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği
  19. Zekeriya Öz
  20. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği
  21. İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimi

YORUM YAZ

  • dikiştutmaz sabridikiştutmaz sabri6 dk önce
    Hani bağımsız yargıydı ?
  • MilletMillet29 dk önce
    Bu adamları kimler bırakıyor biliyor musunuz fetöcü hiç hakim ve savcıların bazılarının tanıdıkları AK Partili vekil ve idareciler tarafından aman bu bizim şunun oğlu şunun kızı diye hukuka müdahale edilip atılmayan köpekler bırakıyor
  • Uğur KartalUğur Kartal38 dk önce
    Sanki haberi yazanınin hiç bilgisi yok yargının neye göre karar verdiğini.Enis Berberoğlunun suçlu bulunmasındaki tek delil telefon sinyali.Bu durumda herhangi birimiz de ogün oradan geçiyor ve aynı bahane ile casus olarak ceza alabiliyor olurduk....
  • MilletMillet41 dk önce
    Bu habere şöyle bir manşet atmakta mümkün . Bu adamları salıveren hukukçuları acaba kim korudu kolladı da devletin içinde kaldılar El cevap; AK Parti içindeki fetöcü hiçlerin suç ortağı ahmak AKP liler.
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