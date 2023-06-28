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Teknoloji Son dönemde popüler oldu! Bu özelliğe sahip ilk akıllı telefon geliyor
Teknoloji

Son dönemde popüler oldu! Bu özelliğe sahip ilk akıllı telefon geliyor

Yeniakit Publisher
2023-06-28 14:05:00 -
Son dönemde popüler oldu! Bu özelliğe sahip ilk akıllı telefon geliyor

Bir süre önce OnePlus’ın ve şimdi de Realme’nin 24 GB RAM’e sahip bir akıllı telefonu piyasaya süreceği belirtiliyor. İşte detaylar.

Geçtiğimiz süreçte akıllı telefonlarda yaşanan megapiksel savaşları, şu sıralar yerini RAM yarışına bıraktı. Artık piyasada bilgisayarlarla yarışan yüksek RAM'li modeller görüyoruz.

Bir süre önce OnePlus’ın 24 GB RAM'e sahip bir akıllı telefon geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Şimdi de Realme'nin benzer bir telefon geliştirdiği söyleniyor.

Hem OnePlus hem de Realme, kaynakları paylaştığı bilinen kardeş markalar olduğu için bu durum şaşırtıcı değil.

Yüksek RAM'ler popülerleşiyor

OPlus grubu (Oppo, OnePlus ve Realme) yüksek RAM kapasitesine sahip telefonları popülerleştirmeye başladı.

Bu markaların yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonları, minimum 16GB RAM ile gelecek ve en üst versiyonlar 24 GB RAM'e sahip olacak.
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Büyük boyutlu RAM sayesinde, grubun yazılımı ColorOS'un daha iyi arka plan uygulama yönetimi sunacağı söyleniyor.

Sızıntı kaynaklarına göre, OnePlus Ace 2 Pro, dünyanın ilk 24 GB RAM'e sahip akıllı telefonu olacak. Ayrıca bu telefon, 1TB depolama alanı ile dikkat çekecek.

Önceki sızıntılar, Ace 2 Pro'nun, Oppo Reno 10 Pro Plus'ın daha güçlü bir versiyonu olacağını ortaya koymuştu .

Bu nedenle, telefon teknik özelliklerinin çoğunu Reno ile paylaşacak ve ayrıca Snapdragon 8 Plus Gen 1 yerine Snapdragon 8 Gen 2 yongasını barındıracak.

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