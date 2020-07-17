Son derece hızlı bir şarj teknolojisi geliştirildi
Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, 'Ultradart' isimli 125W'lık yeni bir hızlı şarj teknolojisi geliştirdiğini duyurdu.
Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, 'Ultradart' isimli 125W'lık yeni bir hızlı şarj teknolojisi geliştirdiğini açıkladı.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen yeni teknolojinin 4.000 mAh kapasiteye sahip standart bir bataryayı sadece 3 dakikada yüzde 33 şarj edebileceği belirtildi.
Şirket yetkilileri, geliştirilen yeni teknolojinin ısı artışını önlemek için eşzamanlı gerilim düşürme yöntemine başvurduklarını, özellikle soğutma sistemi optimizasyonları üzerinde durduklarını belirtti.
Ayrıca yetkililer, yeni şarj teknolojisinin dizüstü bilgisayar ve tablet gibi cihazları da şarj edebileceğini kaydetti.