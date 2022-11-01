Son depremler | Nerede ne zaman deprem oldu 1 Kasım 2022
Yeni günle birlikte vatandaşlar nerede hangi ilde deprem kaydedildiğini araştırıyor. Peki, deprem mi oldu?
Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek zaman zaman kendisini hatırlatıyor. 31 Ekim Pazartesi akşamı Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu gelişmenin ardından güncel depremler yakından araştırılmaya başlandı. Peki, son deprem nerede oldu?
Son depremler | Nerede ne zaman deprem oldu 1 Kasım 2022
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
2022.11.01 06:26:31 37.7138 29.1890 16.5 -.- 1.1 -.- KARATAS-(DENIZLI)
2022.11.01 05:50:49 37.7672 29.1927 5.3 -.- 1.1 -.- OVACIK-HONAZ (DENIZLI) 2022.11.01 05:49:58 34.8633 24.9208 4.9 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 2022.11.01 05:33:03 40.8322 31.4720 4.6 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) 2022.11.01 05:30:57 36.6990 28.4695 39.9 -.- 1.3 -.- MARMARIS ACIKLARI-MUGLA 2022.11.01 05:30:23 37.0420 28.9700 9.3 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 2022.11.01 05:05:50 37.9802 31.9935 7.9 -.- 1.3 -.- DERBENT (KONYA) 2022.11.01 04:57:45 37.6105 33.6855 5.7 -.- 1.8 -.- KESMEZ-KARAPINAR (KONYA) 2022.11.01 04:53:31 36.4805 28.2793 10.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ 2022.11.01 04:08:42 35.0495 26.6028 72.9 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 2022.11.01 03:33:16 38.1983 27.2550 1.9 -.- 2.3 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) 2022.11.01 03:28:29 40.6672 31.3852 14.1 -.- 1.5 -.- DERECEOREN-(BOLU) 2022.11.01 03:26:08 35.3483 25.8852 9.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2022.11.01 02:47:25 37.4463 34.5955 5.0 -.- 1.3 -.- MADENKOY-ULUKISLA (NIGDE) 2022.11.01 02:28:34 37.0540 28.4058 10.8 -.- 1.2 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) 2022.11.01 02:06:29 39.1505 35.7520 5.0 -.- 1.6 -.- TASLIKKOY-OZVATAN (KAYSERI) 2022.11.01 02:02:17 37.4207 37.1993 5.7 -.- 1.0 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2022.11.01 02:01:57 40.8255 42.8163 15.4 -.- 1.8 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) 2022.11.01 01:18:13 39.0152 26.0403 15.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 2022.10.31 23:36:46 38.9485 26.6918 13.5 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 2022.10.31 22:09:40 37.0883 28.3568 5.2 -.- 1.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 2022.10.31 22:04:24 36.4723 31.9345 21.9 -.- 2.1 -.- ALANYA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 2022.10.31 21:42:57 36.5073 32.0195 22.9 -.- 1.9 -.- TOSMUR-ALANYA (ANTALYA) 2022.10.31 21:34:24 38.2323 38.6357 5.0 -.- 3.9 4.0 KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 2022.10.31 19:40:10 36.5538 32.1545 6.4 -.- 2.1 -.- KUZYAKA-ALANYA (ANTALYA) 2022.10.31 18:00:19 36.8232 30.6920 78.7 -.- 3.1 3.1 ANTALYA
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