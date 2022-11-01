  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Son depremler | Nerede ne zaman deprem oldu 1 Kasım 2022
Yaşam

Son depremler | Nerede ne zaman deprem oldu 1 Kasım 2022

Yeni günle birlikte vatandaşlar nerede hangi ilde deprem kaydedildiğini araştırıyor. Peki, deprem mi oldu?

Yeniakit Publisher
2022-11-01 08:17:00 -
Son depremler | Nerede ne zaman deprem oldu 1 Kasım 2022

Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek zaman zaman kendisini hatırlatıyor. 31 Ekim Pazartesi akşamı Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu gelişmenin ardından güncel depremler yakından araştırılmaya başlandı. Peki, son deprem nerede oldu?

Son depremler | Nerede ne zaman deprem oldu 1 Kasım 2022

Tarih    Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer

2022.11.01 06:26:31  37.7138   29.1890       16.5      -.-  1.1  -.-   KARATAS-(DENIZLI)                                

2022.11.01 05:50:49  37.7672   29.1927        5.3      -.-  1.1  -.-   OVACIK-HONAZ (DENIZLI)                            2022.11.01 05:49:58  34.8633   24.9208        4.9      -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    2022.11.01 05:33:03  40.8322   31.4720        4.6      -.-  1.7  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  2022.11.01 05:30:57  36.6990   28.4695       39.9      -.-  1.3  -.-   MARMARIS ACIKLARI-MUGLA 2022.11.01 05:30:23  37.0420   28.9700        9.3      -.-  1.6  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         2022.11.01 05:05:50  37.9802   31.9935        7.9      -.-  1.3  -.-   DERBENT (KONYA)                                   2022.11.01 04:57:45  37.6105   33.6855        5.7      -.-  1.8  -.-   KESMEZ-KARAPINAR (KONYA)                          2022.11.01 04:53:31  36.4805   28.2793       10.5      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           2022.11.01 04:08:42  35.0495   26.6028       72.9      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    2022.11.01 03:33:16  38.1983   27.2550        1.9      -.-  2.3  -.-   KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR)                         2022.11.01 03:28:29  40.6672   31.3852       14.1      -.-  1.5  -.-   DERECEOREN-(BOLU)                                 2022.11.01 03:26:08  35.3483   25.8852        9.2      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             2022.11.01 02:47:25  37.4463   34.5955        5.0      -.-  1.3  -.-   MADENKOY-ULUKISLA (NIGDE)                         2022.11.01 02:28:34  37.0540   28.4058       10.8      -.-  1.2  -.-   ATAKOY-ULA (MUGLA)                                2022.11.01 02:06:29  39.1505   35.7520        5.0      -.-  1.6  -.-   TASLIKKOY-OZVATAN (KAYSERI)                       2022.11.01 02:02:17  37.4207   37.1993        5.7      -.-  1.0  -.-   SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2022.11.01 02:01:57  40.8255   42.8163       15.4      -.-  1.8  -.-   BALCESME-GOLE (ARDAHAN)                           2022.11.01 01:18:13  39.0152   26.0403       15.1      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 2022.10.31 23:36:46  38.9485   26.6918       13.5      -.-  2.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 2022.10.31 22:09:40  37.0883   28.3568        5.2      -.-  1.9  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             2022.10.31 22:04:24  36.4723   31.9345       21.9      -.-  2.1  -.-   ALANYA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                 2022.10.31 21:42:57  36.5073   32.0195       22.9      -.-  1.9  -.-   TOSMUR-ALANYA (ANTALYA)                           2022.10.31 21:34:24  38.2323   38.6357        5.0      -.-  3.9  4.0   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     2022.10.31 19:40:10  36.5538   32.1545        6.4      -.-  2.1  -.-   KUZYAKA-ALANYA (ANTALYA)                          2022.10.31 18:00:19  36.8232   30.6920       78.7      -.-  3.1  3.1   ANTALYA                                          

Elektrikler hangi ilçelerde kaç saat kesilecek? İstanbul 1 Kasım Salı elektrik kesinti saatleri:
Elektrikler hangi ilçelerde kaç saat kesilecek? İstanbul 1 Kasım Salı elektrik kesinti saatleri:

Yaşam

Elektrikler hangi ilçelerde kaç saat kesilecek? İstanbul 1 Kasım Salı elektrik kesinti saatleri:

Bugün hava nasıl olacak? 1 Kasım Salı hava durumu:
Bugün hava nasıl olacak? 1 Kasım Salı hava durumu:

Yaşam

Bugün hava nasıl olacak? 1 Kasım Salı hava durumu:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23