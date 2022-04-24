Son depremler: En son nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son deprem verileri…
Son dakika! Türkiye deprem kuşağında yer alan bir ülke olması nedeniyle birçok şehrinde depremler meydana gelebiliyor. Kısa süreli panik yaşatan sarsıntılar ardından vatandaşlar son depremleri araştırıyor. AFAD ile Kandilli tarafında son deprem listesi açıklandı. Peki deprem nerede oldu? Deprem büyüklüğü kaç? Deprem saat kazta oldu?
Son dakika! AFAD, Yunanistan'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.14 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 16,26 kilometre olarak kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesinden de hissedilen depremde hasar görülmediği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 24 Nisan 2022 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:
AFAD son depremler listesi