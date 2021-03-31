Son depremler! Deprem nerede oldu, deprem kaç şiddetinde oldu? En son depremler haritası
Türkiye deprem kuşağında yer almakta. Türkiye’nin iki ana deprem fayı olan Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayı hatlarının uzanış yönünde bulunduğu için neredeyle her gün irili ufaklı depremler meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri listesine bakıldığında nerede deprem oldu, deprem kaç şiddetinde oldu? En son depremler haritası bu kurumların anlık deprem verileri neticesinde takip edilmekte. Peki son deprem nerede oldu? Deprem en son nerede, saat kaçta oldu?
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre saat 23.54'te 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve Manisa illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabında yapılan açıklamaya göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi, Aydın ili kıyılarında yerin 4.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin 3.4 şiddetinde olduğu duyuruldu.
AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi
AFAD son depremler listesi için tıklayın
Kandilli Rasathanesi son deprem listesi
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın