Son depremler! Deprem nerede oldu, deprem kaç şiddetinde oldu? En son depremler haritası

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre saat 23.54'te 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve Manisa illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabında yapılan açıklamaya göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi, Aydın ili kıyılarında yerin 4.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin 3.4 şiddetinde olduğu duyuruldu.

AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi

AFAD son depremler listesi için tıklayın

Kandilli Rasathanesi son deprem listesi

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın