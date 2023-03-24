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Siyaset Son dakika... Cumhur İttifakı Protokolü YSK'ya teslim edildi
Siyaset

Son dakika... Cumhur İttifakı Protokolü YSK'ya teslim edildi

Yeniakit Publisher
2023-03-24 17:03:00 - 2023-03-24 17:11:24
Son dakika... Cumhur İttifakı Protokolü YSK'ya teslim edildi

Cumhur İttifakı Protokolü YSK'ya teslim edildi

AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Parti'sinin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Cumhur İttifakı adıyla girmesine ilişkin protokol, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe YSK Başkanı Ahmet Yener'e belgeleri teslim etti.

 

 
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