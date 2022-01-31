Son dakika yüz yüze eğitim kararı! Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Okular açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin öğretmen atama töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarıyıl tatilinde olan öğrencilerin merakla beklediği yüz yüze eğitime devam edilip edilmeyeceğine ilişkin net mesajlar verdi. Peki yarıyıl tatili bittiğinde yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullarda yüz yüze eğitim var mı?

İkinci dönemde okullarda eğitim yüz yüze mi olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitime ilişkin olarak, “Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından takdir ile karşılandığını görüyoruz. Sizlerin çabalarıyla da ikinci dönemi de kesintisiz şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum.

Eğitim için harcadığımız her bir kuruşu ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Bütçelerde en yüksek payı eğitime ayırdık. 2002 yılında milli eğitim bütçesi sadece 7,5 milyar lirayken, 2022 yılında bu rakam 274 milyar lirayı aştı. Derslik sayımızı ise 343 binden 607 bin seviyesine taşıyarak ülkemizin dört bir yanını modern eğitim kurumlarıyla donattık." dedi.

15 tatil ne zaman bitiyor?

15 tatil 21 Ocak cuma günü itibariyle başlıyor, 6 Şubat'ta bitiyor. 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.