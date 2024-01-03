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Gündem Son dakika! Yargıtay'dan Can Atalay için yeni karar
Gündem

Son dakika! Yargıtay'dan Can Atalay için yeni karar

Yeniakit Publisher
2024-01-03 16:43:00 - 2024-01-03 16:44:39
Son dakika! Yargıtay'dan Can Atalay için yeni karar

Son dakika... Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili ikinci ihlal kararına da uyulmamasına karar verdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, avukat Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince (AYM) verilen ikinci ihlal kararının hukuki değerinin olmadığını, neticede Anayasa'nın 153/6. maddesi çerçevesinde uygulanabilecek bir kararın olmadığını ifade ederek, AYM'nin kararına uyulmamasına karar verdi.

Ayrıntılar geliyor...

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