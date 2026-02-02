Son dakika! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Oyuncu Barış Murat Yağcı gözaltına alındı

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Son dakika haberi… Oyuncu Barış Murat Yağcı, 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerinde olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olduğu için gözaltına alınamayan Barış Murat Yağcı, dün gece saatlerinde Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Barış Murat Yağcı'nın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

 

