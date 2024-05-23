  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Son dakika! Üsküdar'da kafede silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Gündem

Son dakika! Üsküdar'da kafede silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-05-23 21:35:00 - 2024-05-23 22:31:26

Son dakika edinilen bilgiye göre; Üsküdar'daki bir kafede silahla ateş açılması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki kafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çatışmada hayatını kaybedenlerin yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Bu kişilere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

Olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri de sevk edildi.

Valilik'ten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Üsküdar Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede saat 20.10 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğü belirtildi.

Olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Taksi şoförüne korkunç saldırı
Taksi şoförüne korkunç saldırı

Yaşam

Taksi şoförüne korkunç saldırı

Bu dehşet artık son bulmalı! Kadıköy'de Pitbull saldırısı
Bu dehşet artık son bulmalı! Kadıköy'de Pitbull saldırısı

Gündem

Bu dehşet artık son bulmalı! Kadıköy'de Pitbull saldırısı

Üniversite kantinine silahlı saldırı
Üniversite kantinine silahlı saldırı

Yaşam

Üniversite kantinine silahlı saldırı

Köpekler durduk yere saldırmaz diyen köpek eğitmeni başını sevdiği köpeğin saldırısına uğradı
Köpekler durduk yere saldırmaz diyen köpek eğitmeni başını sevdiği köpeğin saldırısına uğradı

Sosyal Medya

Köpekler durduk yere saldırmaz diyen köpek eğitmeni başını sevdiği köpeğin saldırısına uğradı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23