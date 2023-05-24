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Gündem Son dakika: Ümit Özdağ aldıkları kararı açıkladı! Kimi destekleyecekler? Öcalan çok sevindi
Gündem

Son dakika: Ümit Özdağ aldıkları kararı açıkladı! Kimi destekleyecekler? Öcalan çok sevindi

Yeniakit Publisher
2023-05-24 11:45:00 - 2023-05-24 11:56:05

Yapılan görüşmeler sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Özdağ’ın almış olduğu bu karar Terörist başı Öcalan’ı, Kandildekileri ve HDP’yi çok sevindirdi.

Ümit Özdağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Birinci turun sonunda gördük ki ortaya çıkan görünüm iki adayın 28'inde bir ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturmuş ve Numan Bey bizi ziyaret etti.

 

Kendilerine sorduk, 'Sığınmacılar konusunda ne yapmak istiyorsunuz' diye sorduk. Anlattıkları sığınmacıların vatandaşlarına dönemsini içermiyordu. Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleme kararı verdik.
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