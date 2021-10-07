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Gündem Son dakika! Türkiye'den İsrail'e kınama
Gündem

Son dakika! Türkiye'den İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz

Yeniakit Publisher
2021-10-07 20:20:00 - 2021-10-07 20:25:26
Son dakika! Türkiye'den İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz.

Ne olmuştu?

İsrail, Mescid-i Aksa’nın İslami statüsünü değiştirmek isteyen Yahudilerin, Mescid-i Aksa'da ibadet etmesinin suç olmadığını söylemişti.

Filistin yönetimi, "İsrail Mescid-i Aksa’yı bölmek için çalışıyor." açıklaması yaparak karara tepki göstermişti.

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