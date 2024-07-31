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Gündem Son dakika! Türkiye'den Heniyye suikastine ilişkin ilk açıklama
Gündem

Son dakika! Türkiye'den Heniyye suikastine ilişkin ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-07-31 08:19:00 - 2024-07-31 08:26:30
Son dakika! Türkiye'den Heniyye suikastine ilişkin ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen suikastı kınayarak açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine ilişkin, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, suikaste ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye’nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Heniyye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Uluslararası topluma 'İsrail'e durdurun çağrısı'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığının bir kez daha gözler önüne serildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."
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