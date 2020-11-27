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Sağlık Son dakika! Türkiye'de 27 Kasım'da koronavirüs tablosu! Son 24 saatte vaka sayısı
Sağlık

Son dakika! Türkiye'de 27 Kasım'da koronavirüs tablosu! Son 24 saatte vaka sayısı

Son dakika alınan bilgiye göre Türkiye'de 27 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı. Alınan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 19:47:00 - 2020-11-27 20:20:44
Son dakika! Türkiye'de 27 Kasım'da koronavirüs tablosu! Son 24 saatte vaka sayısı

Türkiye'de 27 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 177 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 845 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

177 can kaybı, 29 binden fazla vaka

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 177 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 191’e yükseldi. Bugün toplam 171 bin 113 test yapılırken, 29 bin 845 yeni vaka sayısı, 6 bin 592 kişinin de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 481 bin 198 olduğu, bugün iyileşen 3 bin 845 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 392 bin 616'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 816 olduğu açıklandı.

Bakan Koca'dan 'kısıtlama' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 6 bin 592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5 bine e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir” ifadelerine yer verdi.

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