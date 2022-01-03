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Siyaset Son dakika! Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme
Siyaset

Son dakika! Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 21:33:00 - 2022-01-03 21:35:24
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (3 Ocak) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek NATO ve AGİT toplantıları öncesinde RF-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslar’daki gelişmeler ele alınmıştır” denildi.

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