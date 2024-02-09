Son dakika… Tunç Soyer Ankara'ya çağrıldı CHP’nin İzmir adayı pasif bulunmuştu
CHP’de İzmir’e aday gösterilmediği için tartışma konusu olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara’ya CHP Genel Merkezi’ne çağrıldı.
CHP’den aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Merkezi’ne çağrıldı. Tunç Soyer’e neden çağrıldığına dair bilgi verilmedi.
CHP’nin İzmir adayının Cemil Tugay’ın seçimlere az bir süre kalmışken pasif bir görüntü vermesi CHP Genel Merkezi’nde endişe yaratmıştı.
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