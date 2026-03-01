  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
85 öğrenci can verdi! Pezeşkiyan’dan dünyaya çağrı Bahçeli’den küresel savaş uyarısı... “Savaş değil, barış hakim olmalıdır” İran Kızılayı duyurdu! Saldırılardaki ölü sayısı belli oldu Başkan Erdoğan'dan İran'la ilgili son dakika açıklaması Sözcü Tv'den İran konusunda alçaklık! İnfiale neden sözler Aslan evinde şov yaptı! 28 Şubat'ın karanlık izi: Emekli olan öğretmene bile tahammül edememişlerdi Beşiktaş, Kocaeli cehenneminden Agbadou ile çıktı İranlı Bakan'dan evlere şenlik açıklama: Hamaney bildiğim kadarıyla... AK Partili Bülent Turan anısını anlattı! “Bir adamın nefsi için Erdoğan’ı yormayalım”
Dünya ABD Savunma Bakanı İran'daki hedeflerini açıkladı! Donanması yok edilecek
Dünya

ABD Savunma Bakanı İran'daki hedeflerini açıkladı! Donanması yok edilecek

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Savunma Bakanı İran'daki hedeflerini açıkladı! Donanması yok edilecek

Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmek üzere her türlü teröristliğe başvuran ABD'nin Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’ın füze üretim kapasitesi ve donanmasının hedef alınacağını açıkladı. Hegseth, Tahran’ın anlaşma fırsatını reddettiğini ve bunun “sonuçlarına katlandığını” büyük bir fütursuzlukla söylemekten çekinmedi.

Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmek üzere her türlü teröristliğe başvuran ABD'nin Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın füze üretim kapasitesi ve donanmasının imha edileceğini belirterek, Tahran'ın fırsat yakalamasına rağmen anlaşma yapmayı reddettiğini savundu.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD ortaklığında İran'a düzenlenen teröristçe  saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD halkını hedef alan "güçlü füzelere" müsamaha göstermeyeceklerini belirten Hegseth, İran'ın füze üretim kapasitesi ve donanmasının yok edileceğini iddia etti.

Hegseth, "Başkan (Donald) Trump'ın tüm hayatı boyunca söylediği gibi İran asla nükleer silaha sahip olamayacak." ifadesini kullandı.

Ayrıca Hegseth, İran'ın fırsat yakalamasına rağmen anlaşma yapmayı reddettiğini ve şimdi "sonuçlarına katlandığını" küstah şekilde  savundu.

- Haydut ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” adı altında terörist saldırıyı başlattığını duyurması ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Trump'ın İran'a yönelik terör saldırıları tepki çekti! MAGA destekçileri rahatsız
Trump'ın İran'a yönelik terör saldırıları tepki çekti! MAGA destekçileri rahatsız

Dünya

Trump'ın İran'a yönelik terör saldırıları tepki çekti! MAGA destekçileri rahatsız

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke lideriyle İran'ı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke lideriyle İran'ı görüştü

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke lideriyle İran'ı görüştü

ABD ve İsrail'e kafa tutmuşlardı! Dikkat çeken İran uyarısı
ABD ve İsrail'e kafa tutmuşlardı! Dikkat çeken İran uyarısı

Dünya

ABD ve İsrail'e kafa tutmuşlardı! Dikkat çeken İran uyarısı

İran’dan "Hamaney öldü" iddialarına yanıt: Süreci bizzat yönetiyor
İran’dan "Hamaney öldü" iddialarına yanıt: Süreci bizzat yönetiyor

Dünya

İran’dan "Hamaney öldü" iddialarına yanıt: Süreci bizzat yönetiyor

İran yeni bir misilleme saldırısı başlattı! Siren sesleri yükseldi
İran yeni bir misilleme saldırısı başlattı! Siren sesleri yükseldi

Dünya

İran yeni bir misilleme saldırısı başlattı! Siren sesleri yükseldi

Dubai Havalimanı İran füzeleriyle vuruldu
Dubai Havalimanı İran füzeleriyle vuruldu

Dünya

Dubai Havalimanı İran füzeleriyle vuruldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23