Herkes “hangileri” diye merak ediyordu! Türkiye’nin “yaşam kalitesi en düşük” şehirleri açıklandı

Forbes tarafından hazırlanan ve 94 farklı kriterin titizlikle incelendiği Türkiye yaşanabilirlik endeksi, 81 ilin karnesini ortaya çıkardı. Eğitimden sağlığa, ekonomiden dijital altyapıya kadar pek çok alanda puanlanan iller arasında İstanbul ve Ankara zirveyi korurken, listenin sonunda çarpıcı sonuçlar yer aldı. Genel endeks puanı en düşük çıkan Muş, Şırnak ve Hakkari, bölgesel kalkınma farklarının yaşanabilirliğe etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.