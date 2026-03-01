  • İSTANBUL
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Herkes "hangileri" diye merak ediyordu! Türkiye’nin "yaşam kalitesi en düşük" şehirleri açıklandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Herkes “hangileri” diye merak ediyordu! Türkiye’nin “yaşam kalitesi en düşük” şehirleri açıklandı

Forbes tarafından hazırlanan ve 94 farklı kriterin titizlikle incelendiği Türkiye yaşanabilirlik endeksi, 81 ilin karnesini ortaya çıkardı. Eğitimden sağlığa, ekonomiden dijital altyapıya kadar pek çok alanda puanlanan iller arasında İstanbul ve Ankara zirveyi korurken, listenin sonunda çarpıcı sonuçlar yer aldı. Genel endeks puanı en düşük çıkan Muş, Şırnak ve Hakkari, bölgesel kalkınma farklarının yaşanabilirliğe etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

#1
Foto - Herkes "hangileri" diye merak ediyordu! Türkiye’nin "yaşam kalitesi en düşük" şehirleri açıklandı

Eğitimden sağlığa, ekonomiden güvenliğe kadar birçok başlıkta yapılan analiz sonucunda en düşük puanı alan 10 şehir açıklandı. Forbes’un yayımladığı yaşanabilirlik endeksi, Türkiye genelinde 81 ili kapsamlı bir veri seti üzerinden mercek altına aldı. Eğitim, sağlık, ekonomi, ulaşım, yatırım potansiyeli ve dijital altyapı gibi toplam 94 başlıkta yapılan değerlendirme sonucunda iller puanlandı.

#2
Foto - Herkes "hangileri" diye merak ediyordu! Türkiye’nin "yaşam kalitesi en düşük" şehirleri açıklandı

Çalışmada İstanbul, Ankara ve İzmir üst sıralarda yer alırken, en düşük endeks puanına sahip şehirler de kamuoyuyla paylaşıldı. Genel endeks puanı 29,71 olan Muş, araştırmada son sırada yer aldı. Muş’u 30,45 puanla Şırnak ve 30,94 puanla Hakkari takip etti. Siirt, Bitlis ve Ağrı da alt sıralarda bulunan diğer iller arasında yer aldı. Çalışmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki bazı şehirlerin düşük puan aldığı görüldü.

#3
Foto - Herkes "hangileri" diye merak ediyordu! Türkiye’nin "yaşam kalitesi en düşük" şehirleri açıklandı

Yaşanabilirlik endeksinde Van 35,51 puanla 10’uncu sırada, Yozgat 34,28 puanla 9’uncu sırada yer aldı. Ardahan ve Iğdır da listenin alt bölümünde konumlandı. Endeks hazırlanırken üniversite mezun oranı, sağlık hizmetlerine erişim, kişi başına düşen doktor ve hastane yatağı sayısı gibi temel göstergeler dikkate alındı. Ayrıca güvenlik verileri, istihdam oranı, gelir dağılımı, yatırım çekme kapasitesi ve organize sanayi bölgelerinin durumu da analiz edildi.

#4
Foto - Herkes "hangileri" diye merak ediyordu! Türkiye’nin "yaşam kalitesi en düşük" şehirleri açıklandı

Bunun yanı sıra internet hızı, dijital altyapı, start-up ekosistemi, inovasyon kapasitesi ve üniversite-sanayi iş birliği gibi modern şehircilik kriterleri de puanlamada etkili oldu.

#5
Foto - Herkes "hangileri" diye merak ediyordu! Türkiye’nin "yaşam kalitesi en düşük" şehirleri açıklandı

Kültürel etkinlikler, sosyal imkanlar, toplu taşıma ağı ve coğrafi konum avantajı da değerlendirme başlıkları arasında yer aldı. Araştırma sonuçları, Türkiye’de bölgesel kalkınma farklarının yaşanabilirlik endeksine doğrudan yansıdığını ortaya koydu.

#6
Foto - Herkes "hangileri" diye merak ediyordu! Türkiye’nin "yaşam kalitesi en düşük" şehirleri açıklandı

Özellikle ekonomik çeşitlilik, sanayi hacmi ve yatırım potansiyeli yüksek olan şehirlerin üst sıralarda yer aldığı görüldü.

#7
Foto - Herkes "hangileri" diye merak ediyordu! Türkiye’nin "yaşam kalitesi en düşük" şehirleri açıklandı

Buna karşılık sanayi ve hizmet sektörü hacmi sınırlı olan, işsizlik oranı yüksek şehirlerin daha düşük puan aldığı kaydedildi.

