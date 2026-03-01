Dubai Havalimanı İran füzeleriyle vuruldu

İran ordusu, ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme olarak bölgedeki stratejik noktaları vurmaya devam ediyor. Bu kapsamda Dubai Uluslararası Havalimanı, İran’dan ateşlenen çok sayıda balistik füzenin hedefi oldu.

Görgü tanıkları, havalimanı çevresinde art arda şiddetli patlamaların yaşandığını ve gökyüzünü yoğun bir duman bulutunun kapladığını bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileri, saldırı sonrası havalimanındaki tüm uçuş operasyonlarını derhal durdururken, yolcuların tahliye edildiği ve güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı aktarıldı.

BAE SEMALARINDA FÜZE TRAFİĞİ VE PANİK

Hava savunma sistemlerinin bazı füzeleri imha etmesine rağmen, havalimanı yerleşkesine isabet eden mühimmatların ciddi maddi hasara yol açtığı belirtiliyor.

İran Devrim Muhafızları, BAE’nin ABD operasyonlarına destek verdiği gerekçesiyle bu hamleyi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Saldırının ardından bölge genelinde uçuş rotaları tamamen değişirken, Dubai semalarında savunma sistemlerinin füzeleri engelleme çabaları sırasında oluşan patlamalar kameralara yansıdı.

Yetkililer, olayda ölü veya yaralı sayısı hakkında henüz resmi bir bilanço açıklamadı.