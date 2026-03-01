  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump: Savaşı bitirmek benim elimde İran'da dehşete düşüren görüntüler 85 öğrenci can verdi! Pezeşkiyan’dan dünyaya çağrı Bahçeli’den küresel savaş uyarısı... “Savaş değil, barış hakim olmalıdır” İran Kızılayı duyurdu! Saldırılardaki ölü sayısı belli oldu Başkan Erdoğan'dan İran'la ilgili son dakika açıklaması Sözcü Tv'den İran konusunda alçaklık! İnfiale neden sözler Aslan evinde şov yaptı! 28 Şubat'ın karanlık izi: Emekli olan öğretmene bile tahammül edememişlerdi Beşiktaş, Kocaeli cehenneminden Agbadou ile çıktı
Dünya İran lideri Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini katledildi iddiası
Dünya

İran lideri Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini katledildi iddiası

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran lideri Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini katledildi iddiası

İran basınında yer alan iddialara göre, ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda İran lideri Ali Hamaney’in aile üyelerinden bazıları hayatını kaybetti. Ancak konuya ilişkin İranlı resmi makamlardan henüz doğrudan ve isimli bir açıklama yapılmadı.

ABD ve İsrail'in ortak düzenlediği saldırılarda İran lideri Ali Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelininin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Fars Haber Ajansı'nın, Ali Hamaney'in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in saldırılarında Hamaney'in aile bireylerinden bazılarının hayatını kaybettiği doğrulandı.

İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu alana yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklanmadı.

Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

İranlı Bakan'dan evlere şenlik açıklama: Hamaney bildiğim kadarıyla...
İranlı Bakan'dan evlere şenlik açıklama: Hamaney bildiğim kadarıyla...

Gündem

İranlı Bakan'dan evlere şenlik açıklama: Hamaney bildiğim kadarıyla...

Netanyahu: Hamaney’in artık hayatta olmadığına dair işaretler var
Netanyahu: Hamaney’in artık hayatta olmadığına dair işaretler var

Dünya

Netanyahu: Hamaney’in artık hayatta olmadığına dair işaretler var

Donald Trump: Hamaney öldü
Donald Trump: Hamaney öldü

Gündem

Donald Trump: Hamaney öldü

Trump'tan Hamaney iddiası: Yeni lider hakkında fikrimiz var
Trump'tan Hamaney iddiası: Yeni lider hakkında fikrimiz var

Dünya

Trump'tan Hamaney iddiası: Yeni lider hakkında fikrimiz var

İran’dan "Hamaney öldü" iddialarına yanıt: Süreci bizzat yönetiyor
İran’dan "Hamaney öldü" iddialarına yanıt: Süreci bizzat yönetiyor

Dünya

İran’dan "Hamaney öldü" iddialarına yanıt: Süreci bizzat yönetiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

iran ve 2 cephe

dış cephe amerika israil arap ülkelri savası 2 cephe belüciler kürtler sahcılar <<<içcepheden bahsedebn yok durmadan bazı yerlerde bombaalr ve suikastler basladı içeri sızen amerikan kürt israil ajanlar <<işi zor iranın
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23