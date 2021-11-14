Son dakika! THY bu ülkelere uçuşu durdurdu

Son dakika yapılan açıklamaya göre Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarını bu gece saat 00:00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurduğunu açıkladı.

Türk Hava Yolları Covid-19 nedeniyle 4 ülke için uçuşları durdurma kararı aldı.

THY Basın Müşaviri Üstün'den açıklama

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Değerli misafirlerimiz; Kovid_19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00:00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur” ifadelerini kullandı.