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Gündem Son dakika! THY bu ülkelere uçuşu durdurdu
Gündem

Son dakika! THY bu ülkelere uçuşu durdurdu

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Covid-19 nedeniyle Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarının bu gece saat 00:00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 19:30:00 - 2021-11-14 19:44:33
Son dakika! THY bu ülkelere uçuşu durdurdu

Son dakika yapılan açıklamaya göre Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarını bu gece saat 00:00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurduğunu açıkladı.

Türk Hava Yolları Covid-19 nedeniyle 4 ülke için uçuşları durdurma kararı aldı.

 THY Basın Müşaviri Üstün'den açıklama

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Değerli misafirlerimiz; Kovid_19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00:00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur” ifadelerini kullandı.

 

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