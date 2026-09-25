Karadeniz kıyısında 2 bin 300 yıllık iz! Bu yarımadanın altı tarih dolu

İstanbul'da yaşayan Turahan Bulgan ise Yason Burnu'nu çok beğendiklerini ifade ederek, "Çok güzel, bakımı da yapılmış. Oturma yerleri ve diğer noktalar güzel şekilde düzenlenmiş, huzur verici bir alan. Buranın tarihi zaten tartışılmaz, binlerce yıl öncesine dayanıyor. Biz de biliyorduk ama bu zamana kadar nasip olmamıştı. Yerinde görmek daha güzel oldu" diye konuştu. Bilecikli olan ve İstanbul'dan Yason Burnu'na gelen Orhan Ünal da bölgeyi çok beğendiğini belirterek, "Çok güzel yerler. Burada yıllar önce yapılmış bir kilise var. Sahil olarak da çok güzel, doğası ve çevresi de güzel. İyi ki gelmişim" ifadelerini kullandı.