Gündem Trump’tan Ukrayna için sert mesaj! Beyaz saray kritik çıkışı açıkladı!
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda “artık laf değil, somut adım” beklentisinde olduğunu açıkladı. Leavitt, Washington’un süreçte oyalamaya değil, masada sonuç alınmasına odaklandığını vurgularken, Trump’ın bölgede süren yıpratıcı tabloya karşı kararlılığını ortaya koyduğunu belirtti. Beyaz Saray’ın bu çıkışı, sahadaki dengeleri etkileyebilecek yeni bir baskı politikasının işareti olarak yorumlandı.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda artık söz değil eylem istediğini kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya-Ukrayna Savaşı ve devam eden müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu. Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya karşı duyduğu kızgınlığı dile getirerek, kalıcı barışın sağlanıp sağlanamayacağının belirsizliğini koruduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, “Gerçek barışın sağlanabileceğine inanıp inanmadığımız halen belirsiz. Başkan, bu savaşın her iki tarafına da son derece kızgın ve sadece toplantı yapmak için yapılan toplantılardan bıkmış durumda. Başkan, artık söz değil eylem istiyor. Bu savaşın sona ermesini istiyor” ifadelerini kullandı.

Leavitt ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında gerçek bir barış anlaşmasının imzalanma olasılığının ortaya çıkmasını arzuladıklarının altını çizdi.

