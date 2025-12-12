Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret mesajı: Dengeyi gözeteceğiz!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da düzenlenen “Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi” özel oturumunda yaptığı konuşmada, asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken hem çalışanı hem işvereni koruyan dengeli bir ücretin belirleneceğini söyledi.

Yılmaz, “Asgari ücrette esas muhatap işçi ve işveren tarafıdır. Emek tarafı yüksek ücret ister; işletmeler ise istihdamı korumayı hedefler. Bu nedenle iki tarafı da ayakta tutacak bir denge bulmalıyız. İşletmeler kapanırsa bundan en çok çalışan kesim etkilenir. Dolayısıyla dengeler içinde bir rakam ortaya çıkacaktır” dedi.