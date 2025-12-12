Bakan Şimşek: Yıllık cari açık sürdürülebilir seviyede kaldı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı Ekim ayı ödemeler dengesi verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Şimşek, Ekim ayında cari dengenin 0,5 milyar dolar fazla verdiğini ve yıllık cari açığın 22 milyar dolarla sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ettiğini bildirdi. Bakan Şimşek, enerji fiyatlarındaki olumlu görünüm ve güçlü ihracat performansının dengeyi destekleyeceğini belirterek, kazanımları kalıcı kılmak için yapısal reformlara devam edeceklerini vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB tarafından açıklanan Ekim ayı ödemeler dengesi rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, açıklamasında ekonomideki iyileşme sinyallerine dikkat çekti.
Şimşek, yıllık cari açığın 22 milyar dolarla sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ettiğini bildirerek, "Enerji fiyatlarındaki olumlu görünüm ve ihracat performansımızın cari dengeyi desteklemesi beklenirken elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için yapısal reformları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ekim ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
CARİ AÇIKTA YAPISAL REFORM MESAJI
Ekimde cari dengenin 0,5 milyar dolar fazla verdiğini aktaran Şimşek, "Yıllık cari açık 22 milyar dolarla sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti." değerlendirmesinde bulundu.
Şimşek, altın hariç cari açığın program döneminde belirgin şekilde iyileştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Tasarruf tercihlerinde önemli yeri olan ve son dönemde fiyatı yükselen altın, artan dış ticaret açığında etkili oldu. Ekim ayında altın hariç cari denge 3,2 milyar dolar fazla verirken yıllık açık 2,6 milyar dolar gerçekleşti. Enerji fiyatlarındaki olumlu görünüm ve ihracat performansımızın cari dengeyi desteklemesi beklenirken, elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için yapısal reformları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."
Gündem
Bakan Şimşek’in sözleri gündem oldu! Alelacele yanına geldi, Erdoğan’a uyarısı salondaki liderleri şaşkına çevirdi