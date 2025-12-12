Trump’tan sert mesaj: Venezuela’ya kara saldırısı ‘çok yakında’

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan ülkesine geldiğini savunduğu uyuşturucu trafiğini sona erdirmek için Karayipler'de düzenledikleri saldırılara ilaveten 'yakında karadan da saldırılara başlayacakları' söylemini yineledi.

Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı: Uyuşturucu kaçakçılığına bakarsanız, deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yüzde 92 azalmış durumda. Artık karadan da saldırılar başlatacağız. Çok yakında karada da başlayacak.

Ayrıca Trump, daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karolin Leavitt'in Devrim Muhafızları'na petrol taşıdığını iddia ettiği petrol tankerine el koymalarının 'yaptırımlarla' ilgili olduğunu ima ederek, "Bu durum pek çok şeyle ilgili. Bu nedenlerden biri, milyonlarca insanın ülkemize girmesine izin vermiş olmalarıdır." değerlendirmesini yaptı.