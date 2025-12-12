  • İSTANBUL
Dünya Trump’tan sert mesaj: Venezuela’ya kara saldırısı ‘çok yakında’
Dünya

Trump'tan sert mesaj: Venezuela'ya kara saldırısı 'çok yakında'

Trump’tan sert mesaj: Venezuela’ya kara saldırısı ‘çok yakında’

Trump, uyuşturucu trafiğini durdurmak için Karayipler'deki operasyonlara ek olarak Venezuela’ya yönelik kara saldırılarının da yakında başlayacağını söyledi ve el konulan petrol tankerinin yaptırımlarla bağlantılı olduğunu ima etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan ülkesine geldiğini savunduğu uyuşturucu trafiğini sona erdirmek için Karayipler'de düzenledikleri saldırılara ilaveten 'yakında karadan da saldırılara başlayacakları' söylemini yineledi.

Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı: Uyuşturucu kaçakçılığına bakarsanız, deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yüzde 92 azalmış durumda. Artık karadan da saldırılar başlatacağız. Çok yakında karada da başlayacak.

Ayrıca Trump, daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karolin Leavitt'in Devrim Muhafızları'na petrol taşıdığını iddia ettiği petrol tankerine el koymalarının 'yaptırımlarla' ilgili olduğunu ima ederek, "Bu durum pek çok şeyle ilgili. Bu nedenlerden biri, milyonlarca insanın ülkemize girmesine izin vermiş olmalarıdır." değerlendirmesini yaptı.

Artık her şeyi açık açık konuşuyorlar! Küresel haydut Venezuela petrolüne ne olacağını ilan etti
Artık her şeyi açık açık konuşuyorlar! Küresel haydut Venezuela petrolüne ne olacağını ilan etti

Gündem

Artık her şeyi açık açık konuşuyorlar! Küresel haydut Venezuela petrolüne ne olacağını ilan etti

Venezuela lideri Maduro’dan, petrol tankerine el koyan Trump’a sert tepki Karayip korsanı
Venezuela lideri Maduro’dan, petrol tankerine el koyan Trump’a sert tepki Karayip korsanı

Dünya

Venezuela lideri Maduro’dan, petrol tankerine el koyan Trump’a sert tepki Karayip korsanı

