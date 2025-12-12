Özbek’ten Hacıosmanoğlu’na yanıt: “Köpek kim çomaksız gezen kim?”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

"Bildiğiniz gibi Monaco maçında istemediğimiz bir sonuç aldık. Bundan dolayı da son derece üzgünüz. Şampiyonlar Ligi iddiamızın sürmesine engel olmayacak. Sezon başında önemli hedefler koymuştuk ve iki önemli maçımız var. Bu iki maça konsantreyiz. Takımımıza güveniyorum. Bu maçların sonunda Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğimize inanıyorum.

“MİLLİ BİR OLAY DEĞİL Mİ YANİ?”

Artık susmak mümkün değil. TFF Başkanı bu önemli maçımızdan önce kameraların karşısına geçerek tarafsızlığını kaybetmiştir. Sanki Türk futbolunda başka problem yokmuş gibi bize laf yetiştirmek için kamera karşısına geçiyor, Türk Milli Takımı için çektiği kuranın mutluluğunu yaşayamamış. Benim en önemli Şampiyonlar Ligi maçı olduğu gün bu açıklamaları yapıyorsun. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı olduğu gün milli gurur değil midir? Milli bir olay değil mi yani? Bir de Galatasaray'a başarılar diliyor. Sen konuşmalarınla başarıyı Monaco'ya dilemiş vaziyettesin.

Sadece Türk futbol kamuoyuna değil, tüm Türkiye'ye soruyorum, 'Köpeksiz köyde çomaksız geziyor' lafı bir federasyon başkanına yakışıyor mu? Köpek kim çomaksız gezen kim? Kuzu aslan laflarını da netleştirmesi gerekiyor. Bu seviye, Türk futboluna yakışan bir seviye değil. Kim olursan ol, nereden gelirsen gel bu üslupla federasyon başkanlığı koltuğu doldurulamaz.

Videoyu izlettik, videoyla ilgili Sayın Başkanın 'O maçta Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş' diye açıklama yaptı. Yahu biz sizden adaleti isterken ve uygulamanın eşitlik ilkesini isterken takım ayrımı yapmıyoruz. İster Galatasaray ister Beşiktaş ister Fenerbahçe olsun uygulamada hak yeme varsa bunun arkasından cezanın gelmesi lazım. Sen bunu getirip 'ceza verecektik', duyumları söylüyorum; 'siz geldiniz cezayı vermekten vazgeçtik'. Böyle bir adalet anlayışı, uygulama olabilir mi!

“ALLAH'IN SOPASI YOKTUR”

Sayın başkan, sen Türk futbolunda en tarafsız olması gereken konumundasın. Maç pozisyonları hakkında konuşuyorsun, yayıncı kuruluşa Galatasaray'la ilgili yorum yaptıkları için aba altından sopa gösteriyorsun. Allah'ın lütfuyla o koltuğa geldiğiniz söylüyorsunuz ama unutmayın, Allah'ın sopası yoktur.

Bugün geldiğimiz nokta son derece net. Bugünkü futbol federasyonun Galatasaray'a karşı tutumu gizlenemez hale gelmiştir. Bütün taraftarlarımız bilmelidir ki TFF Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir. Aldıkları adaletsiz kararlarla 'kuzu gibi dinlediler' diyip bu gerginliği en üst seviyeye taşıyorsunuz. 'Kuzu gibi dinlediler' ne demek ya! Önemli günler geçiriyoruz. Buradan son bir sözüm de Galatasaray'ı sevenlere olacak. Bu takım son 3 sezonda tüm ittifakları yenerek şampiyon oldu. Yine şampiyon olacağız. Her zamanki gibi başaracağız. Şimdi kenetlenme zamanı.

Dört bir yandan yaylım ateşine tutulduk. Bu sabah çıkan haberlere bakın. Bugün yapılan uygulamalara baktığınızda amacın ne olduğu kesin. Hiç kimse Galatasaray'ın hakkını elinden alamaz. Bunları çok gördük. Son 3 sene içinde bunların hepsini yaşadık. Değerli arkadaşlarım, taraftarlarım, camiamın üyeleri, tam kenetlenme zamanı. Başka Galatasaray yok.

“SABIRLA BİR ŞEYİN PEŞİNDE KOŞUYORUZ”

Bizim şu anda Antalya maçına hangi formayla çıkacağımız yönetmeliklerle bellidir. Bizim protestomuz hiçbir zaman sahadan çekilerek, kaçarak olmaz. Yorumcular yorum yapıyor, Galatasaray lehine yapılan yorumunun muhatabı federasyon başkanı oluyor. Hocasına tek laf ettiği kulüp Galatasaray. Konuşan yöneticisine en üst seviyeden cezayı basıyor. Sabırla bir şeyin peşinde koşuyoruz. Başkan olduğum günden bu yana sevgi iklimini öne çıkardım. Gerek konuşmalarımda, gerek hitabet tarzımda buna çok dikkat ettim. Demek ki sayın başkan bunu yanlış anlamış. Kuzu gibi dinlediler, köpeksiz köyde çomaksız dolaşıyorlar falan... Türk futbolunun paydaşlarıyız biz. Bugünkü haberlere baktığınızda neyle mücadele ettiğimizi çok iyi anlıyoruz.

Hiç ilgisi olmadığı halde, kulübün içinde böyle bir şey olmadığı halde bu haberler piyasaya veriliyor. Icardi'yle ilgili Galatasaray'ın ne problemi olabilir. En önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Galatasaray'a verdiği katkıyı kim inkar edebilir? Kendisi çok önemli bir sakatlık dönemi geçirdi. Giderek düzeliyor. Sembol olmuş bir isim. Galatasaray'ın ikon oyuncularından biri olmuş. Galatasaray yönetimini bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor? Herkes, Galatasaray'ın geldiği seviyeyi düşürmek için elinden geleni yapıyor. Biz proje yapıyoruz, hemen arkamızdan diğer kulüpler geliyor. Bu şekilde saçma sapan olaylarla, haberlerle Galatasaray'ın içini bozmak istiyorlar. Hiç kimse Galatasaray'ı bozamaz. Taraftarlarım, camiam şundan emin olsun, son 3 senede benzer olaylarla karşılaştık ve hepsinden çıktık. Ama hiç kimse merak etmesin, Galatasaray koyduğu hedefe ulaşacaktır ve sezon sonunda taraftarını memnun edecektir.

Federasyonla yaptığımız toplantıda biz 8 dakikalık bir sunum hazırladık pozisyonları içeren. Federasyonun yetkililerine izlettik, başkan da oradaydı. Fenerbahçe'nin hakkı yendi yenmedi gibi bir şey konuşulmadı. Pozisyonlar ilgili konuştuk. Yaptığı basın toplantısında başkan, 'Aslında sonuca tesir edecek bir husus yok, Fenerbahçe'nin hakkı yenmişti' gibi bir açıklama yapıyor. Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak için illa ki penaltı pozisyonu olması gerekmez. Kendisi 'Fenerbahçe'nin hakkı yenmiştir' diyor. Sen öyle yorumladın kendi futbol bilginle. Her iki halde de Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın hakkı yenmişse bu hakemin ceza alması gerekmez mi? Neden vermedin? Böyle bir hukuk anlayışı, adelet dağıtımı olmaz. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın hakkı yenmişse, geçmişte yaptığın uygulamaları yapmak zorundasın. Mücadele eden tüm kulüpler için aynı şeyi söylüyorum. Sen bunu federasyona gelmeseydiniz şöyle olurdu, geldiniz böyle oldu falan gibi bir şey diyemezsiniz.

“NEDİR BU GALATASARAY'A KARŞI TUTUMUNUZ?”

Yasin Kol'un performansıyla ilgili muhatap federasyon. Bütün bu söylediklerimizin ışığında adalet terazisini elinizde tutuyorsanız, akşam yatarken bunu bir düşünmeniz lazım. Monaco'da maça çıkacağız, saatler kalmış uçaktan iner inmez basın toplantısı yapıyorsun. Basın toplantısında ana hedef Galatasaray. Nedir bu Galatasaray'a karşı tutumunuz. Hiç kimse merak etmesin. Aynı senaryoyu, aynı filmi daha önce gördük. Bu sene de Galatasaray üstesinden gelecektir.

Federasyonun yapmış olduğu gerek yasal ve yasadışı bahisle ilgili yaptırımları desteklediğimiz söylemiştik. Sözümüzün arkasındayız. Orada herhangi bir şey yok. Elbette şikeye karışan varsa, teşebbüs eden varsa federasyon gereken cezayı verecektir. Galatasaray'ı ben yönetiyorum arkadaşlarımla beraber, Galatasaray'ın adını kimse böyle bir şeye bulaştıramaz. Ona ne federasyonunun gücü yeter ne de bir başkasının.”