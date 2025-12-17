  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yunan Bakan Dendias “Türkiye varken her şey ikinci planda” Türkiye en büyük tehdit

İngiltere’ye kaçmışlardı! Adliye vurgununda flaş gelişme

‘Kabul ediyorum inkar edemem’ Azılı muhalif Özkök'ten bomba Erdoğan itirafları

20 kilo veren ırkçı Tanju hastalığını açıkladı: Kanser…

Asgari ücret heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanı müdahale edecek, 30 bin liraya çıkarılacak!

Çamlıca Camii’nde dikkat çeken hassasiyet! Milimetrik kıble ayarı hayran bıraktı!

Gurbetçi vatandaş fena yakalandı Almanya'da fakir Türkiye'de zengin

Karadeniz'de neler oluyor? Savaş uçakları ve bombardıman uçakları uçuş gerçekleştiriyor

Önce “Hangi millettensin” dedi sonra katletti: Müslüman çocuğa faşist saldırı

Avrupa Cenneti” Masalı Çöktü! Gurbetçi Anlattı, Türkiye Düşmanları Kudurdu
Gündem Şişli'de can pazarı: Ters yöne giren otomobil yayaların arasında daldı! 5 kişiyi yaralandı
Gündem

Şişli'de can pazarı: Ters yöne giren otomobil yayaların arasında daldı! 5 kişiyi yaralandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Şişli ilçesinde ters yöne giren bir otomobil sürücüsü, önce motosiklete ardından da yaya geçidindekilere çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

İstanbul'un Şişli ilçesi Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde bir otomobil sürücüsü iddiaya göre ters yöne girerek ilerledi. 

Otomobil önce motosiklete ardından da yaya geçidindeki yayalara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23