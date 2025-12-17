Şişli'de can pazarı: Ters yöne giren otomobil yayaların arasında daldı! 5 kişiyi yaralandı
İstanbul Şişli ilçesinde ters yöne giren bir otomobil sürücüsü, önce motosiklete ardından da yaya geçidindekilere çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
İstanbul'un Şişli ilçesi Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde bir otomobil sürücüsü iddiaya göre ters yöne girerek ilerledi.
Otomobil önce motosiklete ardından da yaya geçidindeki yayalara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.