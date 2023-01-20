Son dakika... SGK açıkladı: EYT'lilerin aylık hesaplamalarında değişiklik olacak mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli olacakların emekli maaş zammının mevcut emeklilerinki gibi yüzde 30 değil, yaklaşık yüzde 18 olduğu iddialarına yönelik açıklama geldi.

Emekli olacakların emekli maaş zammının mevcut emeklilerinki gibi yüzde 30 değil, yaklaşık yüzde 18 olduğu iddiaları hakkında SGK’dan açıklama geldi. Açıklamada 2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırıldığı belirtildi.

EYT aylık hesaplamasında farklılık yok

Açıklamada ayrıca EYT kapsamındaki sigortalılar için de farklı bir aylık hesabın yapılmayacağını hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödeneceği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırılmıştır. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır. Ayrıca, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir.

Yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5 bin 500 TL’ye yükseltilmiş olduğundan 5 bin 500 TL’nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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