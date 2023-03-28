Son dakika sahur vakti için sağlam bir içeçek önerisi! Dikkat çeken ballı süt: 5 dakikada hazır edecek tarif
On bir ayın sultanı için milyonlarca kişide heyecan ve mutluluk yaşanırken ev hanımlarını tatlı bir telaş sardı. Sahur vakti geldi ama içecek yapmayı unuttunuz endişelenmeyin size 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bomba tarifi veiriyoruz. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan ballı süt, zencefil ve tarçın gibi ürünlerle de bir araya getirilerek mucizevi etkiler yaratıyor. Sizde bunu yapın...
Oruç tutanların en büyük sıkıntılarından biri olan halsizlik ve yorgunluk, yenilenlerle beraber daha da artabiliyor ya da doğru besinlerle geçebiliyor. Şifa için yapılan ve farklı karışımlarla da hazırlanan ballı süt, evlerde kolaylıkla yapılıyor. Peki bu mucizevi içecekle tanışmaya hazır mısınız? Hastalık durumlarında sıklıkla yapılan ballı sütün pek çok faydası bulunuyor. Peki ballı süt neye iyi gelir? Nasıl yapılır işte haberimizde...
Ballı sütün faydaları
Süt ve bal karışımı, cildinizi, saçınızın sağlığını iyileştirir ve sinirim, uyku düzensizliğine, dayanıklılığıza ve kemiklerin güçlenmesine büyük destek verir. Ballı sütün faydaları arasında, stres, uykusuzluk gibi modern çağ rahatsızlıklarını azaltma da yer almaktadır.
Tokluk hissi veriyor
Sahurdan önce mutlaka içmeniz gereken içecek, eğer bir rahatsızlığınız yoksa, ballı bir süt olmalı. Sütün içeriğindeki protein ve kalsiyum, midenin boşalmasını engelliyor. Sindirimi yavaşlatarak tokluk hissi veren süt, karbonhidrat içeriği sayesinde enerji sağlayarak kan şekerini yükselten bal ile iyi bir ikili.
Ballı süt nasıl yapılır?
Malzemeler:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
- Bir su bardağı süt
- Bir yemek kaşığı bal
- Yarım çay kaşığı tarçın
- Bir yemek kaşığı yulaf
- Bir tatlı kaşığı kakao
Hazırlanışı:
- Derin bir kasenin içine süt ve balı koyun.
İyice karıştırdığınız süt ve bala, yavaş yavaş yulafı da ekleyin.
- Daha sonra üzerlerine kakao ve tarçını boşaltın.
- Karışım hazır olunca en sevdiğiniz bardağa boşaltıp sahur öncesi içebilirsiniz.